Jukurit luopuu kultakypärästään: Zach Budish loppukaudeksi TPS:n riveihin

Jukureiden kultakypärä ja tällä kaudella joukkueessa eniten tehopisteitä tehnyt Zach Budish siirtyy loppukaudeksi pelaamaan Turkuun ja TPS:aan. Budishin siirto astuu voimaan heti, eikä häntä nähdä enää Jukureiden pelipaidassa tiistaina KooKoota vastaan.

Budish on tällä kaudella pelannut Jukureissa 49 ottelua tehden tehopisteet 15+17=32. 26-vuotias yhdysvaltalaishyökkääjä pelasi toista kauttaan Jukureissa.

— Haluamme kiittää Budishia mahtavasta panoksesta Jukureiden liigan alkutaipaleella ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää uran jatkoon, Jukureiden toimitusjohtaja Tuomas Muotka sanoo tiedotteessa.

Muotkan mukaan Budishin siirto on taloudellisesti tarpeellinen tulevaa kautta ajatellen.

— Joukkue taistelee edelleen sarjasijoituksista sata lasissa, ja keskitymme niiden pelaajien kehityskaareen, jotka ovat avainroolissa seuran tulevaisuudessa, Muotka jatkaa.

Jukurit on Liigassa toiseksi viimeisenä, ja pudotuspeliviiva on karannut turhan kauas. TPS on parhaillaan SM-liigassa toisena Kärppien jälkeen.

— Zach on ollut tehokas pelaaja Liigassa viime kaudet. Hän on monipuolinen hyökkääjä, joka pystyy pelaamaan molemmilla laidoilla sekä keskellä, TPS:n urheilutoimenjohtaja Antero Niittymäki kommentoi Budishin siirtoa tiedotteessa.

Jukureilla on runkosarjassa jäljellä vielä kahdeksan peliä, joista kotipelejä on kolme. Jukureiden kauden yleisötavoite oli 3 600. Tavoitteesta jäädään reippaasti, sillä kauden keskiarvo on ollut 3 126 katsojaa.