Iikka Nurmoselle sata voittoa täyteen — Bosse Nicelle toinen peräkkäinen ykkönen

Kangasniemeläisen Terho Rautiaisen talli oli erittäin lähellä jopa kaksoisvoittoa Ypäjä Jallun viedessä lähdön, mutta V.G. Viporin oli lopulta tyytyminen kolmanteen sijaan.

2 100 metrin tasoitusajoon ehti mahtua monenlaisia tilanteita. Ville Mikkanen ohjasti tauolta palanneen Paakkarin Myrskyn keulaan, mutta johtohevosen vauhti hyytyi.

— Paakkarin Myrsky oli varmaankin tauon jälkeen sen verran tukkoinen ja sisärata oli tänään raskas, Rautiainen arveli lähdön jälkeen.

Viporin karkumatka näytti onnistuvan, mutta kyllä tämä vielä sen kuitenkin kiinni otti. — Terho Rautiainen

Ypäjä Jallu nousi toviksi kärkeen, mutta sen ohitti V.G. Vipori, joka ehti jo tehdä selvältä näyttävän eron. Ypäjä Jallu kiri vielä uudelleen johtoon, kunnes sen ohitti Liipan Toivo, joka puolestaan laukkasi kärkipaikalta. Näin Rautiaisen ohjastama ruuna otti kauden toisen ykköstilansa ajalla 1.30,2.

— Viporin karkumatka näytti onnistuvan, mutta kyllä tämä vielä sen kuitenkin kiinni otti, Rautiainen totesi.

Kotiradan hevosista voittoon ravsi myös Bosse Nice, jolle ykköstila oli jo toinen perättäinen. Leena Sinnemaan omistama ja valmentama kolmevuotias ruuna on avannut uransa tuloksekkaasti.

— Tämä on kehittyvä hevonen, ohjastaja Jukka Torvinen luonnehti uuden ennätyksensä 1.17,9 juossutta ajokkiaan.

Kahden yllätyksen, Marko Heikarin ohjastaman Divon ja Pekka Vehviläisen niukkaan voittoon narutteleman Borga Harmonyn myötä Toto4-peli muodostui haastavaksi.

Rivin täydentäneet Ypäjä Jallu ja Caakao olivat kohteidensa kakkossuosikkeja, joten oikeat neljä hevosta rastittaneet kuittasivat lähes 1 900 euron voiton.

Kahdella edellisellä kaudellaan kelpo juoksuja tehneen Caakaon vuosi on ollut vaisu, mutta nyt hevosen esitys oli hyvä. Voitto oli maistuva myös ohjastaja Iikka Nurmoselle, joka rikkoi kahdeksantena ohjastajana sadan voiton rajan tällä kaudella.

Voiton numero 99 Nurmonen ohjasti Villan Paronin rattailla.

Tulokset:

1. ponilähtö, ponilähtö 1100 m: 1) Oo Sole Mio/Nina Hänninen 2,33,9 x, 2) Ailan Moona 2,34,0 x.3) Kananojan Roosaliina 2,44,8 x.4) Pippurin Lumikki 2,46,0.poissa: 4, 9.

1. lähtö, sh 2100 m Suomenhevosliiton kannustuslähtö: 1) M.V. Vilmatar/Timo Vilander 37,8 (3,4), 2) Bollinger 37,1 (5,27).3) Kopran Tuuli 38,0 (33,22).4) Villiinatar 37,6 (26,57). Toto (4-7-3): 3,40 1,97-1,85-5,94 10,44.

2. lähtö, lv 2100 m: 1) Bosse Nice/Jukka Torvinen 17,9 (3,02), 2) Il Funny Li 18,6 (3,29).3) Benito Bosco 19,5 (68,7).4) Zumuman 20,1 (16,03).poissa: 15. Toto (13-4-9): 3,02 1,50-1,85-6,65 6,66.

3. lähtö, sh 2100 m: 1) Villan Paroni/Iikka Nurmonen 32,8 (4,56), 2) Sykloni 33,3 x (6,49).3) Wimpy 32,5 (48,12).4) Elitloppet 31,8 (11,02). Toto (4-6-7): 4,56 1,66-1,91-4,50 7,69.

4. lähtö, Toto4-1, lv 2100 m: 1) Borga Harmony/Pekka Vehviläinen 17,5a (12,57), 2) E.V. Menina 17,6a (3,76).3) R.R. Presli 17,7a (45,59).4) Winds Of Change 18,3a (3,3).poissa: 2, 10. Toto (1-4-12): 12,57 3,72-2,18-4,75 18,83. Toto4 voitto-osuus: 17,70.

5. lähtö, Toto4-2, lv 2600 m: 1) Caakao/Iikka Nurmonen 18,4 (4,61), 2) Fantom Babar 18,4 (18,04).3) Joker Photo 18,0 (4,22).4) Ramble On 18,3 (16,27).poissa: 4. Toto (1-2-12): 4,61 2,16-4,37-1,62 28,27. Toto4 voitto-osuus: 45,90.

6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m: 1) Ypäjä Jallu/Terho Rautiainen 30,2 (3,72), 2) Jamir 30,2 (41,09).3) V.G. Vipori 29,6 (20,1).4) Unica 31,6 (9,17).poissa: 5. Toto (8-9-10): 3,72 1,44-3,74-2,61 37,88. Toto4 voitto-osuus: 84,20.

7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Divo/Marko Heikari 16,5a (18,58), 2) Lewis Li 16,6a (1,56).3) Wingman 17,3a (6,08).4) Rocktown Sheriff 18,0a (12,61).poissa: 10. Toto (4-3-12): 18,58 2,59-1,17-1,68 12,36. Toto4 voitto-osuus: 1871,00. Troikka: 229,73. Päivän Duo: 8-4, kerroin: 89,50.

8. lähtö, sh 2100 m Prix du Nord: 1) Vilma Lyydia/Karoliina Sinkkilä m1,28,3 (1,68), 2) Vanjali m1,31,0 x (4,56).3) Cepander m1,31,9 (12,38).4) Irokeesi m1,32,4 x (44,68). Toto (10-6-2): 1,68 1,16-1,48-1,41 4,05.

9. lähtö, TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Hello Jolene/Olli Innanen 19,7a (3,16), 2) Alfred De Luze 19,7a (4,05).3) Will Be Showtime 19,8a (9,73).4) Senegall 20,1a (34,76). Toto (11-5-7): 3,16 1,58-1,78-2,28 6,08. Troikka: 45,23.

10. lähtö, lv 2100 m: 1) Herakleitos F./Ville Tonttila 17,0a (8,33), 2) An-Maria 17,5a (3,72).3) Turmalin 17,5a (3,64).4) Solo Laser 18,0a (106,26). Toto (2-11-7): 8,33 2,27-1,73-1,87 24,92.

Toto4 pelivaihto 37 421,80 e, voitto-osuus 1 871,00 e

Pelivaihto 138 187,30 e, yleisöä 489.