Mikkelin Palloilijoilla oli omat hetkensä Suomen cupin neljännesvälierässä, mutta kokonaisuutena hieman eheämmin pelannut liiganousija Valkeakosken FC Haka eteni jatkoon maalein 1–3 (0–1) jokseenkin helteisissä olosuhteissa.

– Tietyissä tilanteissa pieni terävyys ja tasoero näkyi ja se ottelun Hakalle käänsi. Ei tappioon pidä olla tyytyväinen, mutta peliesitys oli pojilta hyvä ja tästä on hyvä jatkaa, tiivisti MP:n valmentaja Juha Pasoja.

MP aloitti ottelun hyvin ja sai rakennettua hyökkäyksiäkin kohti FC Hakan maalia, mutta vierasjoukkueen puolustus piti sinipaidat pois pahanteosta. Peli kääntyi jakson edetessä Hakan hallinnaksi, mutta MP:n puolustus murtui lopulta vain kerran.

Kerta riitti aina Real Madridissa asti käyneelle Eero Markkaselle, joka puski täysin vapaasta paikasta pallon MP:n maaliin.

– Peli vähän hajosi ensimmäiseen maaliin. Ennen sitä ensimmäinen puoliaika oli meiltä hyvää, Pasoja tuumi.

Sadik kavensi pilkulta

Toiselle jaksolle MP uusi kenttäryhmitystään ja pääsi paremmin peliin mukaan. Kotijoukkue sai kuitenkin kylmän suihkun niskaansa, kun Vincent Bikana joutui rikkomaan rangaistusalueella. Anton Popovitch sijoitti pallon tarkasti alakulmaan ohi Sammy Ndjockin.

Hetkeä ennen rankkaria yleisöä kuumensi tilanne, jossa Hakan kapteeni Jacob Bushue näytti torppaavan MP:n Iiro Äijön nurin. Bushue selvisi kolttosestaan keltaisella kortilla.

– En nähnyt tilannetta, mutta jos kyse oli jälkipelistä, niin eivät ne kuulu peliin ja niistä on joskus tullut punaisia. Tuomari näki asian noin ja hyväksytään se, Pasoja totesi.

MP ei kuitenkaan luovuttanut ja sai kavennuksen, kun Hakan puolustus joutui kaatamaan vaihdosta kentälle tulelen Lyon Dantas Firminon. Irfan Sadik ohitti epävarmasti pelanneen Haka-vahti Michael Hartmannin varmasti.

Tasoitus jäi kuitenkin haaveeksi, sillä Haka pelasi loppuminuutit varmasti ja Salomo Ojala pääsi pitkän syöttömyllyn päätteeksi iskemään loppunumerot.

– Toisella jaksolle otettiin vähän riskiä, mutta eivät maalit tulleet sen vuoksi, totesi Pasoja.

Puolustus on parantunut

Toissa viikolla pelatun harjoitusottelun jälkeen Pasoja kaipasi puolustuspeliin tiiviyttä. MP:n alakerta onnistuikin Hakan kyydissä varsin hyvin, sillä liigajoukkuekaan ei juhlinut tekopaikoilla.

– Puolustukseen on keskitytty harjoituksissa ja se on parantunut talvesta. Neljän puolustuslinja ja kaksi keskikenttäpelaajaa kun pelaa yhteen, niin silloin on vaikea tehdä maalia. Eteenpäin on menty, mutta vielä on parannettavaa.

Hyökkäyssuunnassa MP onnistui vain ajoittain ja Irfan Sadik jäi kärjessä paikoin yksin. Moni hyvä hyökkäyksenalku tyrehtyi epätarkkoihin syöttöihin. Pasoja toivoi suojateiltaan lisää rauhallisuutta vastustajan maalin läheisyydessä.

Ville Niskanen Aurinkoinen sää houkutteli katsojia erityisesti terassikatsomoon. Muutama FC Hakankin kannattaja oli löytänyt paikalle.

– Pikkuisen liian helposti luovuttiin pallosta tai haettiin liian vaikeaa syöttöä. Pitäisi uskaltaa paremmin mennä boksiin, haastaa ja koettaa sitä kautta luoda ylivoimatilanteita.

Ei yllätyksiä, MyPa Mikkeliin

Ottelua seurasi MP:n ilmoituksen mukaan 445 katsojaa. Virallisen katsojaluvun lisäksi ottelua seurasi huomattava määrä ohikulkijoita Urheilupuiston aitojen takaa.

Muissakaan cupin peleissä ei nähty yllätyksiä ja liigajoukkueet etenivät jatkoon. Helsingin Jalkapalloklubi peittosi Ykköseen viime kauden päätteeksi pudonneet Kokkolan Palloveikot maalein 0–2, Kakkosen Tikkurilan Palloseura jäi Turun Palloseuran jalkoihin maalein 0–6, eikä Ykkösen FC KTP:stäkään ollut yllättämään Ilvestä: loppunumerot Kotkassa olivat 0–4.

Loput neljä cupin neljännesvälierää pelataan torstaina.

MP:n cup-taipaleen päättyminen tiesi sitä, että siniset kohtaa seuraavaksi harjoitusottelussa Myllykosken Pallon. Ilkka Mäkelän luotsaama MyPa saapuu Urskiin torstaina 25. kesäkuuta.

Ykkösen pelit alkavat Urheilupuistossa 5. heinäkuuta, jolloin MP isännöi KPV:tä.