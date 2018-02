Kimmo Kymäläinen Savonian vapaan tyylin voittajaksi maalikameran kuvalla — Katso tästä kaikki sunnuntain tulokset! Kisa Savonian voitosta jatkui maaliviivalle saakka. Harrastajat kehuivat Savonia-hiihtoja. Vesa Vuorela Kimmo Kymäläinen (oikealla) sivakoi Savonia-hiihdon vapaan matkan voittoon ennen Arsi Ruuskasta. Juha Hyyryläinen oli kolmas.

Savonia-hiihtojen sunnuntaipäivä huipentui miesten vapaan kisassa kolmen miehen väliseen loppusuorataisteluun. Ensimmäisenä maaliviivan ylitti 35,3 kilometrin matkan jälkeen Kuusamon Erä-Veikkojen Kimmo Kymäläinen ajassa 1.24,32.

Toiseksi tuli samalla ajalla Siilinjärven Hiihtoseuran Arsi Ruuskanen ja kolmanneksi sekuntia hitaammalla ajalla Mikkelin Hiihtäjien Juha Hyyryläinen.

— Kova kisa, yritin päästä vitosen kirimaalin jälkeen karkuun ja siinä lähti muutama kaveri mukaan. Sen jälkeen tultiin aikalailla täysillä. Viimeiset kilometrit kärsin vatsalihasten krampista, mietin että miten käy, mutta onneksi löytyi vielä voimia, kertoi voittaja Kymäläinen.

Kymäläisellä oli voitokas viikonloppu, sillä lauantaina hän voitti Maaningalla 10 kilometrin kilpailun. Miehen pääkisa kaudelle oli Vantaan SM-kisat, jossa hän tavoitteena oli päästä 25 parhaan joukkoon. Se myös toteutui.

— On vähän tyhjä olo, että mitä nyt, mutta hiihdellään tässä kun hyviä kisoja. Savoniassa en ollut vielä koskaan aiemmin onnistunut.

Kärki saatiin kiinni

Ruuskanen ja Hyyryläinen olivat jo matkan aikana jonkin verran kärjessä hiihtänyttä Kymäläistä ja MH:n Jussi Tauriaista perässä.

— Ihmeen kaupalla saatiin kärkikaksikko kiinni. Yritän iskeä pitkällä kirillä, mutta vähän katkesin ja kaverit tuli mäessä ohi, kertoo Hyyryläinen.

— Ihan kivasti meni. Hiihdin fiksusti ja yritin peesailla muita. Minulla oli liukas suksi ja hyödyin varmasti siitä. Tosi hauskaa oli kyllä hiihtää ja nälkää jäi vielä ensi vuodellekin.

Naisten sarjan voittaja Anne Mäkinen tuli Mikkeliin äkkilähdöllä.

— Heräsin aamulla puoli kuusi Jyväskylässä ja mietin, että mitähän tekisi kun on laskiaissunnuntai. Sitten voitelin sukset ja lähdin tänne, kertoi Savoniaan ensimmäistä kertaa osallistunut Mäkinen.

— Kiva ja nopea keli oli hiihtää, mutta aika paljon sai hiihdellä itsekseen.

Mäkinen kävi lähes kaksi vuotta sitten selkäleikkauksessa, jonka jälkeen hän on hiihtänyt töiden ehdoilla.

— Sen verran käyn kisoissa kun työviikon jälkeen ehtii ja jaksaa. Jonkin verran kansallisia kisoja käyn kiertämässä. Täällä on kyllä ihan erilainen tunnelma hiihtää kuin vaikkapa normaalissa vitosen kisassa.

Mäkisen voittoaika oli 1.39,57. Naisten sarjan toinen oli Anttolan Urheilijoiden Henna-Riikka Haikonen ajalla 1.42,22 ja kolmas oli Mikkelin Hiihtäjien Anniina Neuvonen ajalla 1.44,27.

Ensikertalaisilta kiitosta

Niklas Pyrhönen houkutteli Outi Lempisen kaksi vuotta sitten hiihtoladulle ja nyt entiset työkaverit osallistuivat ensimmäistä kertaa hiihtotapahtumaan. Savonia sai kaksikolta kiitosta, vaikka retkisarjan 20,3 kilometriä olivat sunnuntaipäivään tarpeeksi.

— Paljon raskaampaa kuin normaalisti, oli paljon kovempi vauhti, huokasi Lempinen maalissa.

— Varmasti lähden kyllä uudestaankin, mutta en ihan heti. Finlandia-hiihto on tavoitteena ja perinteiselläkin olisi kiva kokeilla.

Nykyään Mikkelissä asuva Lempinen ei osaa sanoa miksi ihastui uudelleen hiihtoon

— Tykkäsin hiihtää lapsena ja kun Nikke houkutteli hiihtämään, niin sitten se vaan on ollut hauskaa. Välillä voi mennä chillisti, ja katsella vaan maisemia.

Lempisen vetoapuna toiminut riihimäkeläinen Pyrhönen totesi, että matkan aikana oli hauska seurata kärjen vauhtia.

— Oli sopivan rankkaa, aluksi tuntui että meni helposti, mutta sitten mäet alkoivat tuntumaan.

Savonia-hiihdon sunnuntain tulokset

Miehet yleinen 35,3 km: 1) Kimmo Kymäläinen Kuusamon Eräveikot 1.24.32, 2) Arsi Ruuskanen Siilinjärven Hiihtoseura 1.24.32, 3) Juha Hyyryläinen Mikkelin Hiihtäjät 1.24.33, 4) Jussi Tauriainen Mikkelin Hiihtäjät 1.24.46, 5) Jani Hämäläinen Ski Jyväskylä 1.26.28, 6) Arttu Hänninen Ok Suur-Savo 1.26.29, 7) Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura 1.26.32, 8) Teemu Pöntinen Kuusamon Erä-Veikot 1.27.37, 9) Joni Karjalainen Night Riders 1.27.40, 10) Riku Ollikainen Maaningan Mahti 1.29.11, 10) Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 1.29.11, 12) Mika Kantele HaVo 1.29.30, 13) Tomi Mikkonen Vikkelät Veitikat 1.31.04, 14) Sergei Shipurov Russia 1.31.19, 15) Vili Hämäläinen Mikkelin Hiihtäjät Ry 1.32.00, 16) Simo Rautiainen 1.33.06, 17) Olli Kontiainen Savonlinnan Hiihtoseura 1.33.09, 18) Joonas Turunen Lappeen Riento 1.34.21, 19) Ville Ronkainen Ilomantsin Urheilijat 1.34.58, 20) Juuso Hakala Hollolan Urheilijat 1.35.15, 21) Marko Luntinen Ristiina 1.35.41, 22) Tuomas Säily Iisalmen Visa 1.37.34, 23) Ville Pylkkänen Jyväskylä 1.38.50, 24) Samuli Syrjänen Espoon Hiihtoseura 1.39.59, 25) Miro Köykkä Helsinki 1.40.36, 26) Juha-Pekka Ollikainen Mikkelin Hiihtäjät 1.41.10, 27) Jukka Kivelä Vhs Ski Marathon 1.43.04, 28) Arttu Lappi 1.44.08, 29) Herkko Hämäläinen Mhy Etelä-Savo 1.44.27, 30) Roman Markarian Nikels-Team 1.45.28, 31) Jaime Huerta Leppävirran Urheilijat 1.45.55, 32) Jani Kohonen SK Kanantaluttajat 1.48.19, 33) Antti Mustonen Lahti 1.49.11, 34) Mika Haataja 1.49.15, 35) Jussi Komulainen Nuaksen Voima 1.49.20, 36) Olli Helminen OTC 1.49.20, 37) Jere Siivonen Pirhi 1.49.33, 38) Martti-Mikael Torkko 1.53.39, 39) Tuomas Salonen Sysmän Sisu 1.56.19, 40) Selim Palin 2.01.08, 41) Sami Pöllänen 2.12.33, 42) Niko Nissinen Kouvola 2.18.40.

Miehet 40 35,3 km: 1) Jouni Ollikainen Jypau 1.33.07, 2) Ville Nykänen Jalkaväkikoulu 1.34.59, 3) Tero Tahvanainen Hollolan Urheilijat -46 1.35.59, 4) Markku Iivonen Mikkelin Hiihtäjät 1.36.06, 5) Viacheslav Ignatenia Mazurovteam St.-Petersburg 1.36.43, 6) Sami Hämäläinen Valkeala 1.37.34, 7) Heikki Turunen Leppävirran Viri 1.37.51, 8) Keijo Pulkkinen Punkalaitumen Kunto 1.37.52, 9) Joni Freeman 1.38.28, 10) Teemu Himanen Juvan Urheilijat 1.38.43, 11) Raiko Pousi LHS 1.40.14, 12) Vesa Onnela Skijyväskylä 1.41.07, 13) Matti Rantala Versowood Oy 1.42.10, 14) Tuomas Niinisalo Cramo 1.42.42, 15) Sami Joutjärvi 1.44.35, 16) Mika Ruotsala Rajan Urheilijat 1.45.51, 17) Petri Kiljunen Velo Saimaa 1.46.04, 18) Jarmo Havula Hämeenlinnan HS 1.46.10, 19) Seppo Häkkinen Porvoon Akilles 1.47.57, 20) Pasi Leinonen Kajaanin Sulkapalloilijat 1.50.50, 21) Nikolai Ponomarev St. Petersburg 1.57.44, 22) Ari Leppänen Polvijärven Vauhti 1.59.01, 23) Antti Purhonen Ruokolahden Raju 2.18.52, 24) Jukka Perälä 2.19.27, 25) Tommi Matikainen 2.40.06.

Miehet 50 35,3 km: 1) Alexei Mazurov 1.31.48, 2) Mika Somppi Lahden Hiihtoseura 1.33.03, 3) Kari Mäki Jämsänkosken Ilves 1.33.04, 4) Kari Ikonen Ilomantsin Urheilijat 1.35.27, 5) Kari Nurmi Laukkosken Taimi 1.35.54, 6) Mika Vilokkinen 1.37.50, 7) Hannu Heinilä Ehs 1.39.11, 8) Vesa Venäläinen Joutsenon Kullervo 1.39.31, 9) Tuomo Puttonen 1.39.43, 10) Timo Salmi Hartolan Voima 1.40.36, 11) Alexey Bykov UTC-Service 1.40.41, 12) Pasi Kokkonen Juvan Urheilijat 1.40.45, 13) Sami Leinonen LHS 1.41.00, 14) Valerii Reznik St.Petersburg 1.41.17, 15) Harri Österberg Vantaa 1.42.06, 16) Seppo Huvila Ski Jyväskylä 1.42.13, 17) Mikko Simonen Kuusankosken Kisa 1.46.38, 18) Ari Hämäläinen Juvan Urheilijat 1.47.47, 19) Daniel Efimov Russia 1.50.41, 20) Tapani Hasanen Pvjjk 1.51.57, 21) Rulev Vladlen St. Petersburg 1.52.49, 22) Tomi Korkonen Varkaus 1.57.30, 23) Sergei Shiliaev 1.58.27, 24) Hannu Tiusanen Savon Suunta 2.06.15, 25) Jukka Majander Helsingin Juoksijat 2.25.05, 26) Stanislav Samolenko Russia 2.29.36.

Miehet 60 35,3 km: 1) Jouko Laitinen Maavesi 1.37.55, 2) Arttu Tahvanainen Pyu 1.40.58, 3) Seppo Väisänen 1.41.57, 4) Sakari Matikainen Espoon Tapiot 1.42.09, 5) Aaro Aaltonen Virtain Urheilijat 1.45.56, 6) Gennadi Shakhov Russia 1.46.41, 7) Markku Myllylä Tuonelan Kuokka 1.47.46, 8) Yrjö Tiainen Imatra 1.53.29, 9) Pekka Suuronen Raisio 1.59.33, 10) Seppo Hurri Stora Enso Metsä 2.04.38, 11) Johannes Vaakanainen Keravan Urheilijat 2.06.32, 12) Markku Laamanen Järvenpää 2.10.44, 13) Sakari Savolainen Vta 2.21.25, 14) Joonas Hokkanen Jyväskylä 2.28.55, 15) Hannu Ripatti 2.36.04.

Naiset yleinen 35,3 km: 1) Anne Mäkinen Ski Jyväskylä 1.39.57, 2) Henna-Riikka Haikonen Anttolan Urheilijat 1.42.22, 3) Anniina Neuvonen MH 1.44.27, 4) Salla Riikonen Leppävirran Viri 1.44.42, 5) Maria Mikkonen Ski Jyväskylä 1.46.49, 6) Hanna-Mari Siivonen Pirhi 1.48.56.Naiset 40 35,3 km1) Nina Mäki Jämsänkosken Ilves 1.48.24.Naiset 50 35,3 km1) Anu Puttonen Ristiina 2.05.24, 2) Tuula Majander Helsingin Juoksijat 2.20.45.

Retkisarja 35,3 km: 1) Juha-Matti Neuvonen Apollo 1.44.32, 2) Antti Niemelä Ok Trian 1.46.15, 3) Jarko Ahokas Lahti 1.46.52, 4) Anssi Muikku Anttolan Urheilijat 1.47.10, 5) Asko Kauhanen Mikkeli 1.47.42, 6) Jari Mikkelä Hämeenkoski 1.48.39, 7) Mikko Malminen Op 1.49.37, 8) Jari Mäkelä Kouvola 1.52.05, 9) Panu Hyöppinen 1.53.06, 10) Jani Vaheristo Target Julkaisut Oy 1.54.56, 11) Harri Saxlund Ok Trian 1.59.12, 12) Aleksanteri Laaksonen Ypäjä 1.59.16, 13) Jukka Laaksonen Ypäjä 1.59.25, 14) Olli-Jussi Korpinen Anttolan Urheilijat 1.59.38, 15) Timo Kareinen Ilomantsi 2.00.29, 16) Soini Pekkola Elimäki 2.01.24, 17) Miikka Valo Espoo 2.02.15, 18) Suvi Kähkölä-Valtola Mikkeli 2.02.44, 19) Joel Ahonen 2.02.48, 20) Ville-Eerik Venäläinen Mikkeli 2.03.04, 21) Niko Närhi Puumalan Hiihtäjät 2.04.18, 22) Pekka Lyytinen Sulkava 2.04.39, 23) Teemu Perkkiö Espoo 2.04.46, 24) Mika Närhi Mikkeli 2.04.54, 25) Toni Kalliokoski Anttolan Urhelijat 2.05.14, 26) Timo Alanne Mikkeli 2.06.14, 27) Esa Vuorio Sysmän Sisu 2.06.15, 28) Ari Putkonen Mobile Soul 2.06.39, 29) Laura Pietilä Jyväskylän Kenttäurheilijat 2.06.54, 30) Aku-Pekka Mölsä 2.07.02, 31) Simo Räsänen 2.07.15, 32) Matti Ilmari Niemi Suomenkylän Sisu 2.08.11, 33) Toni Himanen Turakkalan Puutarha Oy 2.09.10, 34) Henri Hämäläinen Mikkeli 2.09.57, 35) Piia Lampinen 2.10.42, 36) Janne Vauhkonen 2.11.05, 37) Miia Vilve Mikkeli 2.12.38, 38) Päivi Juopperi Mikkeli 2.12.44, 39) Matti Aronpää Helsinki 2.14.42, 40) Liisa Haikonen Esli 2.15.21, 41) Mikko Ampuja 2.16.58, 42) Raimo Juutilainen 2.17.30, 43) Sari Lamminsalo 2.18.52, 44) Eero Thitz 2.20.05, 45) Heikki Piiroinen Ruokolahti 2.24.26, 46) Piia Manninen Stamina Triathlon Club 2.29.18, 47) Kimmo Romo Tupalan Rymy 2.29.35, 48) Sari Essi Mård Mikkelin Passarit 2.31.37, 49) Kirsi Häyrinen 2.32.21, 50) Olli Alm 2.34.00, 51) Ari Kylliäinen Vellokset 2.37.54, 52) Esa Kylliäinen Vellokset 2.37.54, 53) Tero Kylliäinen Vellokset 2.38.02, 54) Mirka Himanen 2.42.37, 54) Jenna Puhakka 2.42.37, 56) Heikki Laine MKS 2.44.54, 57) Tuomas Louhela Helsinki 3.06.23.

Retkisarja 20,3 km: 1) Heikki Hämäläinen Ok Suur-Savo 54.39, 2) Hanna-Sofia Karhula Mikkelin Hiihtäjät 1.02.00, 3) Tommi Mikkonen Ok Suur-Savo 1.02.16, 4) Ilkka Mikkonen Mikkeli 1.05.25, 5) Eero Karhula Mikkelin Hiihtäjät 1.07.40, 6) Pasi Oittinen Ok Suur-Savo 1.10.30, 7) Henrik Moilanen Plc-Tec 1.10.32, 8) Juha Putkonen MiKV 1.10.40, 9) Niina Mäntyniemi Team Köykkyrin Kiertäjät 1.10.42, 10) Kirsi Mäntyniemi-Sipilä Team Köykkyrinkiertäjät 1.13.03, 11) Ilmari Laitinen RU 1.15.09, 12) Anssi Rautio Mikkelin Hiihtäjät 1.15.11, 13) Marja Pursiainen Stamina Triathlon Club 1.16.43, 14) Kalle Matikainen Jyväskylä 1.21.33, 15) Arttu Jauho Joutsenon Kullervo 1.21.54, 16) Karoliina Kinnunen Lahti 1.22.02, 17) Ville Kauppinen Mikkeli 1.25.20, 18) Pekka Pöyry 1.25.34, 19) Petri Kosonen Mikkeli 1.26.55, 20) Anne Hämäläinen Ok Suur-Savo 1.27.15, 21) Pauli Mönkölä Joutsa 1.27.39, 22) Eija Juuma 1.28.47, 23) Antti Koskela 1.29.57, 24) Niklas Pyrhönen Riihimäki 1.32.39, 25) Outi Lempinen Mikkeli 1.32.39, 26) Mikko Paajanen 1.38.07, 27) Hanne Lahtinen Mikkeli 1.39.04. 1) Tuula Pyykkönen Hollola 2.19.06.