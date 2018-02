Raha saneli Budishin siirron — Otto Mäkinen Tapparasta Jukureihin Jukurien saama korvaus yhdysvaltalaishyökkääjästä vastaa yhden liigapelaajan vuosiansiota. Vesa Vuorela Jukurit ei pystynyt vastaamaan Zach Budishin palkkatoiveisiin ja hyökkääjä siirtyi Turun Palloseuraan.

Jukurien tehokkaimman hyökkääjäpelaajan Zach Budishin siirron kilpailevaan jääkiekon SM-liigaseura Turun Palloseuraan ratkaisi raha. Jukurit tiedotti maanantaina yhdysvaltalaisen siirrosta turkulaisten riveihin loppukaudeksi.

Budishin sopimus olisi päättynyt Jukureissa kuluvaan kauteen.

Jukurit olisi halunnut pitää Budishin, muttei pystynyt vastaamaan palkkatarjouksiin. Keskusteluja jatkosta Jukurit kävi Budishin kanssa koko alkusyksyn joulukuuhun asti.

— Muutama joukkue kyseli Budishia jo pidemmän aikaa. Viime viikon alussa meille selvisi, että meillä ei ole enää varaa pitää häntä täällä, kertoi Jukurien toimitusjohtaja Tuomas Muotka viitaten Budishin nousseeseen markkina-arvoon.

— Tilanne on sama kuin Miika Koiviston kanssa. Pelaaja halusi siirtyä rahakkaimpiin ympäristöihin.

Toista vuottaan Jukureissa pelannut Budish oli Jukurien paras pistemies mikkeliläisten avauskaudella SM-liigassa ja lähestyi tälläkin kaudella viime vuoden saldoaan 15+23=38.

49 pelaamansa ottelun jälkeen Budishilla oli koossa 15 maalia ja 17 syöttöä.

Kaikkiaan Jukurien tämän kauden paras maalintekijä (15) pelasi mikkeliläisten riveissä 109 ottelua pistein 30+40=70.

Jukurit saa hyvän korvauksen

Kolme peliä takkusi viime viikolla ja rahaa Budishista tulee sen verran, että hänestä kannatti luopua, puolsi Muotka siirtoa.

— Meille tämä on pitkällä tähtäimellä paras ratkaisu.

Jukurien saamaa korvausta Budishista Muotka ei määritellyt tarkkaan euroissa, mutta totesi sen vastaavan noin yhden liigapelurin vuositaksaa. Viimeksi kun liigapelaajien vuosiansiot julkistettiin reilut kolme vuotta sitten, keskipalkka oli noin 80 000 euroa vuodessa.

— Euroja on vaikea sanoa, mutta siirto tuo merkittävän palasen tämän kauden liikevaihtoomme, sanoi Muotka.

Mäkinen tulee lainalle Tapparasta

Budishin siirron toteuduttua Jukureissa alkoi heti korvaavan pelaajan etsintä. Joukkueenjohtaja Mikko Hakkarainen sanoi olleensa puhelimessa aamusta asti, muttei voinut vielä iltapäivästä kertoa pelaajan nimeä. Uuden pelaajan tuloa Jukureihin Hakkarainen piti hyvin todennäköisenä ja odotti sen ratkeavan iltaan mennessä. Pari tuntia myöhemmin Jukurit tiedottikin hyökkääjä Otto Mäkisen tulevan Tapparasta lainalle kuluvan viikon peleihin.

Mäkinen on pelannut Tapparan riveissä kuluvalla kaudella 8 ottelua. Pääosin hän on edustanut Mestiksen LeKiä, jossa hän on on kirjauttanut pelaamissaan 31 ottelussa tehot 10+11=21.

— Hyvin todennäköisesti hän pelaa myös huomenna KooKoota vastaan, sanoi Hakkarainen.

Kumpulainen tekee paluun

Maanantaina kysymysmerkkejä Jukureissa olivat loukkaantuneet Keni Karalahti ja Teemu Henritius sekä pelikiellostaan päätöstä odottanut Markku Flinck.

Sivussa kokoonpanosta on myös maajoukkueleirityksessä oleva Mikko Kokkonen.

Paluun Jukurien riveihin maanantaina teki Imatran Ketterässä lainassa ollut Janne Kumpulainen. Toiseen suuntaan meni maalivahti Juhana Aho, joka pelaa lainalla imatralaisten keskiviikon pelin Jokipoikia vastaan. Näin hän ei ole Jukurien kokoonpanossa tiistaina KooKoota vastaan.

Mahdollisia siirtoja voi toteutua kuluvan kuun aikana muitakin. Mestiksessä siirtoaika umpeutuu 15. päivä, mutta SM-liigassa pelaajat voivat siirtyä joukkueesta toiseen helmikuun loppuun asti. Hakkaraisen mukaan ylimääräisiä pelaajia on tarjolla ja Jukureilla on antaa heille peliaikaa.