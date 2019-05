Liigakokemustakin omaavan jyväskyläläisen viimeisestä sarjamaalista on jo aikaa. Hyökkääjä uskoo maalittomuuden katkeavan MiPK:ssa.

Mikkelin Pallo-Kissojen hyökkäystä vahvistava Aleksis Lehtonen on nuoresta iästään huolimatta jo varsin kokenut jalkapalloilija. 21-vuotias jyväskyläläinen on ehtinyt kuulua niin Seinäjoen Jalkapallokerhon kuin Tampereen Ilveksen liigaorganisaatioon. Ykkösen kokemusta hänellä on 84 ottelusta JJK:sta, AC Oulusta ja viime kaudelta FC KTP:stä.