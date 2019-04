Keskushyökkääjä Turo Asplund siirtyy Jukureista Sportiin

Mikkelin Jukurien keskushyökkääjä Turo Asplund siirtyy Vaasan Sportin riveihin. Jukurien päättyneen kauden paras pistemies teki Sportin kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

33-vuotias Asplund on pelannut Liiga-urallaan yhteensä 396 ottelua. Jukurien lisäksi Asplund on edustanut kasvattajaseurasnsa JYPiä, Ilvestä ja Lukkoa.

Jukureissa Asplund pelasi kolme kautta. Päättyneellä kaudella hän teki yhden kauden piste-ennätyksensä 10+27=37.

— Turo on kokenut pelaaja, jolla on monen vuoden kokemus johtavasta roolista. Hän on erittäin käyttökelpoinen pelaaja sekä alivoimalla että ylivoimalla. Hänellä on loistava aloitustaito, joka on tärkeä elementti nykykiekossa ja yksi osa-alue, jossa meillä on riittänyt haasteita, Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä kertoi SM-liigan nettisivuilla.