Jukureille odotettu tieto: puolustaja Mikko Kokkonen sai peliluvan

Jukurit kohtaa perjantaina KooKoon kotonaan. A-nuorilla on viikonloppuna kaksi kotipeliä.

Jukurit sai ilouutisia sairastuvalta. Koko kauden sivussa ollut puolustaja Mikko Kokkonen, 18, on saanut peliluvan. Pelaako Kokkonen jo Jukurien liigajoukkueessa viikonloppuna, on kuitenkin avoinna. Harjoituksissa Kokkonen on ollut jo mukana.

— Pelilupa on tullut ja Mikko on terveiden kirjoissa. Peli on kuitenkin peliä, joten katsotaan pelaako Mikko meillä vai A-nuorissa, Jukurien valmentaja Pekka Kangasalusta sanoi.

Jukurit kohtaa perjantaina Mikkelissä KooKoon ja matkustaa lauantaina Sportin vieraaksi Vaasaan. Jukurien A-nuorilla on puolestaan edessä kaksi kotiottelua, kun lauantaina Mikkeliin saapuu TPS ja sunnuntaina Helsingin IFK.

Kesällä Toronto Maple Leafsin 3. kierroksella NHL:ään varaama Kokkonen on ollut sivussa pelitehtävistä koko alkukauden. Kokkonen loukkaantui heinäkuussa maajoukkuekomennuksella. Telian keskiviikkoillan Jukurit—Kärpät-ottelulähetyksessä Kokkosen poissaolon syyksi mainittiin aivotärähdys.

Jukurien kokoonpanosta on sivussa puolustaja Ville Hyvärinen, joka jätti lauantain Pelicans-ottelun kesken. Latvialaishyökkääjä Martins Dzierkals debytoinee joukkueessa viikonloppuna.