Isoveli-asetelma horjuu — Jukurit tyly vieras Jyväskylässä

Jyväskylässä illan kamppailu oli odotetun tasainen. Illan ratkaisuksi muodostui kolmannen erän puolivälissä tullut Vadim Pereskokovin osuma, jolla Jukurit siirtyi 3-1-johtoon. JYP iski vielä yhden maalin, mutta pisteet matkasivat Mikkeliin 3-2-voitolla.

Voiton johdosta Jukurit lähtee maajoukkuetauolle 28 pistettä keränneenä. Joukkue nousi voitolla sarjataulukossa kymmenen joukkoon.

Tulokasvalmentajan alaisuudessa alkanut kolmas liigakausi onkin alkanut Jukureilta varsin hyvin ja joukkueen keskuudessa alkukauteen ollaan melko tyytyväisiä.

- Alkukaudesta halusimme pysyä sarjataulukossa mukana. Nyt olemme saaneet peliä rullaamaan ja suoria voittojakin on alkanut tulla, Aleksi Salonen iloitsee.

Tyly vieras

Jukurien teemat olivat varsin tuttuja. Keltapaitainen vierasjoukkue iski pöytään hurjan työmäärän. Kovalla luistelu- ja kamppailupelaamisella JYPin pelistä saatiin paras terä irti. Erityisesti hyvin ajoitettu karvauspelaaminen sotki JYPin hyökkäyksiinlähtöjä, mikä puolestaan söi hyökkäyspelin varsin puutteelliseksi.

Hyökkäyspelillisesti Jukurit olikin illan joukkueesta vahvempi. Kärsivällisesti maalipaikkoja hakeneiden mikkeliläisten maalipaikkamäärä ei kasvanut kovin suureksi, mutta ne käytettiin tylysti hyväksi.

Ratkaisuksi ottelussa muodostui Jukurien kaksi ylivoimaosumaa, jotka iskivät Pereskokov ja Teemu Suhonen. Myös alivoima jatkoi vahvalla mallilla, kun Jyväskylän-ottelu oli kuudes peli putkeen, kun Jukureille ei tehdä maalia rangaistuksen aikana.

- Alkukaudesta alivoima oli surkeaa. Nyt ollaan hieman yksinkertaistettu ja helpotettu sitä, joten se ei ole ihan niin paljon miettimistä, Salonen summaa.

Myös johtoaseman puolustaminen oli varsin mallikasta. Aktiivisella ilmeellä JYPin kiri ei päässyt edes alkamaan. Myös omalla puolustusalueella peli-ilme oli huolellinen, mikä helpotti Rajaniemen iltapuhdetta.

Harvinaista herkkua

Jukurit ja JYP ovat kohdanneet tällä kaudella kolmesti, eivätkä mikkeliläiset ole jääneet kertaakaan pisteittä. Vielä erikoisempaa on se, että molemmista Jyväskylän-kohtaamisista on tullut kolmen pisteen voitot.

Ennen tätä kautta mikkeliläiset olivat hakeneet täydet pisteet Jyväskylästä vain kahdesti liigataipaleensa aikana. Jukurit onkin lähtenyt mylläämään isoveli-pikkuveli-asetelmaa ympäri.

- Kyllähän me vielä pikkuveli ollaan. Sille ollaan naureskeltu, että yhdeksän tälläista JYP-hylkiötä kopistamme löytyy, Salonen naureskelee.

Puolustaja edusti JYPin organisaatiota pitkään. Puolustaja aistiikin muutoksen tuulet vastustajan vinkkelistä.

- On siellä asioita muuttunut, mutta on siellä sitä identiteettiä jäljelläkin. Menettämisen pelko näkyy kovasti ja tänäänkin tiesimme, että he pelaavat kuoleman peliä.

Katso ottelun maalikooste tästä: