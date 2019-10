Jukurien Miika Roine ja Sami Rajaniemi ovat olleet kokoonpanossa jo yli 200 ottelua putkeen — He ovat kaukalossa myös illalla TPS-pelissä, katso kokoonpanot

Jukurit kohtaa keskiviikkona Kalevankankaalla TPS:n. Puolustaja Mikko Kokkonen on kokoonpanossa 7. puolustajana.

Kun HIFK:n Otto Paajanen oli sivussa viikonlopun liigaottelusta, on Jukurien maalivahti Sami Rajaniemellä nyt pisin aktiivinen putki peräkkäisistä otteluista kokoonpanossa.

Maalivahtina Rajaniemi on tosin ollut välillä luukkumiehenä. Kenttäpelaajista pisin putki puolestaan on Miika Roineella. Rajaniemi on ollut kokoonpanossa 224 ottelua putkeen, Roine 215.

— Hyvää tuuria, lohkaisee Roine pelimäärästään.

Roineen kohdalla vuodesta 2015 jatkuneen peliputken pituutta korostaa sekin, ettei mies varsinaisesti säästele itseään kaukalossa. Roine on Jukurien kärkipäätä myös blokatuissa laukauksissa.

— Kyllähän paikat on joskus hellänä ja kaukalossa kolisee, mutta se on ammatinvalintakysymys. Jos sitä ei tekisi, ei varmaan olisi töitäkään, Roine sanoo.

— Joukkueen parasta pitää ymmärtää. Jos joskus on niin rampana, ettei pysty olemaan hyödyksi, on parempi jäädä sivuun, hän jatkaa.

Peli nilkka teipattuna

Sen enempää Rajaniemen kuin Roineen kohdalle ei ole tässä välissä edes osunut vatsatautia tai flunssaa, joka olisi vienyt pelaajan väliaikaisesti sivuun.

— Tunnollisena työntekijänä olen ollut kipeänä silloin, kun ei ole pelejä. Viimeksi olin vähän pidempään sairaana, kun oli olympiatauko, naurahtaa Jukurien kapteeni.

Jaakko Avikainen Miika Roine on pelannut 215 ottelua peräkkäin.

Läheltä piti -tilanteita on sentään ollut.

— Kerran jossain joulun välipäivän pelissä vääntyi nilkka. Seuraavan pelipäivän aamuna päätettiin kuitenkin, että pelaan ja hyvin nilkka teipattuna pystyikin pelin vetämään, sanoo Roine.

— Kerran ennen tiistain peliä maanantaina oli lämpöä. Se ei siitä enää noussut, joten tiistaina pystyin pelaamaan, toteaa Rajaniemi.

Tuurin lisäksi laadukkaalla harjoittelulla on merkityksensä esimerkiksi pienten lihasvammojen välttämisessä.

— Kaikkeen vaikuttaa se, että olet hyvässä kunnossa. Olen lisäksi kehittynyt siinä, että osaan myös höllätä kun on paikka, Rajaniemi tuumii.

Pisin putki 797 ottelua

Pisimpiin peliputkiin Jukurien kaksikolla on vielä matkaa. SM-liigan ennätys on Valeri Krykovin nimissä. Krykovin putki alkoi Helsingin IFK:ssa ja jatkui Tapparassa ja päättyi Espoon Bluesissa ja kattoi vuodet 1991—2001.

Vuosaaren Viikinkien kasvatti ehti pelata peräti 488 ottelua peräkkäin.

Suurempien vuosittaisten pelimäärien NHL:ssä pisimmän putken on vetänyt vuosina 1975—1987 Doug Jarvis, 964 ottelua.

Aktiivisista putkista pisin on tällä hetkellä Keith Yandlella. Torstain vastaisena yönä kautensa aloittavan Florida Panthersin puolustajan putki on 797 ottelua.

Suurimmat pelimäärät saavutettaneen baseballissa, sillä MLB-liigan runkosarja käsittää 162 ottelua. Pisimmän putken, 2 632 peräkkäistä peliä, on pelannut vuosina 1982—1998 Cal Ripken Jr.

Ripken rikkoi yli 500 ottelulla Lou Gehrigin nimissä olleen ennätyksen. Gehrig pelasi 2 130 ottelua putkeen, kunnes ALS-sairauden oireet katkaisivat putken ja samalla koko uran. Gehrig on yksi amerikkalaisen urheilun suurimmista legendoista.

TPS:n otteet vaihtelevat

Jukurien terveystilanne TPS-ottelun alla on muutenkin hyvä, sillä sivussa on vain Ville Hyvärinen. Lappeenrannan ottelusta puuttunut Jesper Piitulainen on toipumassa flunssasta.

Jukurit pääsee uuteen viikkoon allaan hyvä kotivoitto HPK:sta ja pelillisesti kelpo suoritus SaiPan kotiluolassa, josta tosin lähti matkaan vain piste.

Tänään pelattavan TPS-ottelun lisäksi Jukurit vierailee lauantaina Tampereella Tapparan vieraana.

— Senkin suhteen meillä on hyvä tilanne, ettemme ole vielä pelin aallonharjalla. On paljon asioita, joita on työstettävä, Roine näkee.

— Taikatemppuja meidän ei tarvitse tehdä. On oltava hyvä erikoistilanteissa ja pelattava alivoima nollilla, ennakoi Roine TPS-ottelua.

TPS on ollut otsikoissa alkukaudesta eniten case Jonne Virtasen vuoksi. Virtanen sai lähteä turkulaisseuran vahvuudesta, seuran perustellesssa potkuja alkoholinkäytöllä ja epäasiallisella käytöksellä.

Kaukalossa turkulaisten otteet ovat ailahdelleet. Joukkue voitti viime pelissään Ässät niukasti 0—1, mutta kärsi sitä edellisellä kierroksella ruman 2—7-tappion sarjakärki Tapparalle.

— TPS on kova joukkue, joka paineistaa paljon. Heillä on paljon kokemusta, Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta luonnehtii.

Kokoonpanot Jukurit—TPS -otteluun

Jukurit

#15 Ville Leskinen - #16 Teemu Henritius - #72 Vadim Pereskokov

#79 Jakub Galvas - #7 Samuli Piipponen

#57 Charles Sarault - #88 Julius Vähätalo - #9 Miika Roine

#43 Antti Jaatinen - #96 Jimi Jalonen

#27 Mika Partanen- #23 Fredric Weigel - #10 Martins Dzierkals

#75 Aleksandr Jakovenko - #61 Axel Rindell

#25 Joonas Kalliola - #14 Valtteri Hotakainen - #33 Janne Ritamäki

7. puolustaja: #8 Mikko Kokkonen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

TPS

#50 Simon Suoranta - #13 Petteri Wirtanen - #18 Zach Budish

#77 Tony Sund - #5 Santeri Lukka

#36 Anton Holm - #81 Ilari Filppula - #48 Lauri Pajaniemi

#4 Aleksi Anttalainen - #7 Filip Windlert

#25 Teemu Väyrynen - #41 Aarne Intonen - #51 Markus Nurmi

#94 Henrik Larsson - #6 Aleksi Salonen

#56 Hannu Kuru - #44 Elias Karvonen - #58 Oskari Lehtinen

7. puolustaja: #20 Jani Forsström

#31 Julius Pohjanoksa

(#32 Rasmus Tirronen)

Jukurit—TPS Mikkelin jäähallissa klo 18.30.