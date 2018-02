Kipinät eivät enää sinkoile Jose Rämön pistäessä Jukurien luistimien terät priimakuntoon Imatralainen Jose Rämö muutti perheineen Mikkeliin Jukurien huoltajaksi, eikä juuri nyt haikaile takaisin yrittäjäksi. Myös puoliso Katri Rämö on Jukurien palkkalistoilla. Tenho Tiilikainen Jose Rämö pukee pojalleen Enzolle lapasia käteen Imatran jäähallissa.

Liigajoukkue Mikkelin Jukurien huoltokopissa Mikkelin jäähallissa, Ikioma Areenalla, eivät kipinäsuihkut enää edustusjoukkueen pelaajien luistimia teroitettaessa sinkoile.

Huoltaja Jose Rämön kädet ohjaavat pehmeän tarkasti luistimen terää hiomalaikkaa vasten. Tekemisessä on käsityön taidetta.

Kaikilla Jukureiden pelaajilla on käytössä Ramonedgen terät, imatralaisen Rämön konepajan ja Paavo Rämön kymmenisen vuotta sitten kehittämä terän metalliseos ja terän hionta.

— Jokaisella pelaajalla on kolme paria luistimenteriä, jokaisella pelaajalla on oma yksilöllinen terän muotoilu ja hionta, Jose Rämö kertoo perusperiaatteesta.

Huoltajaksi lomamatkan kautta

Jääkiekko on kuulunut Jose Rämön, 34, elämään lähes aina. Hän pelasi Imatran Ketterässä A-junioreihin saakka. Isoveli Toni Rämö oli vuosia SaiPan huoltajana.

Silti Rämöstä piti tulla ja tulikin yrittäjä, kun Vuoksen Ruuvi ja Autotarvike siirtyi hänen isältään Josen ja hänen veljiensä vastuulle.

Jos et ole koskaan päässyt luistelemaan huipputerällä, et osaa sitä vaatiakaan.

Jääkiekon huoltajahommiin Jose Rämö päätyi osaksi sattumalta. Hän oli muutama vuosi sitten puolisonsa Katrin kanssa lomamatkalla Pohjois-Italiassa ja tapasi siellä Gherdeinan pääsarjajoukkuetta valmentaneen imatralaisen Jarno Mensosen.

Kun Mensosesta tuli Ketterän valmentaja, pyysi hän Rämöä mukaan huoltajatiimiin.

— Tein huoltajahommia muiden töiden jälkeen. Runsas vuosi sitten syksyllä Jukurit tarvitsi huoltajalleen sijaista viikoksi ja kysyi minua. Lähdin, viihdyin, sain mahdollisuuden ja viime kesänä muutimme Katrin kanssa Mikkeliin. Katri on töissä Jukurien toimistossa, Rämö kertoo.

Sopimus jatkuu Jukurien kanssa

Jose Rämö sanoo viihtyneensä nykyisessä työssään niin hyvin, että on jo sopinut jatkostaan Jukurien huoltajana.

— Tässä jää enemmän aikaa pojallemme, puolitoistavuotiaalle Enzolle, kuin yrittäjänä ollessani. Totta kai pelipäivinä ja ennen kaikkea matkaottelupäivinä työpäivät venyvät pitkiksi.

Liigatasolla huoltajien kaarti on nuorentunut.

— Aiemmin tuntui, että vanhemman kaartin huoltaja joutui suorastaan asumaan jäähallissa, oli töissä kellon ympäri. On ollut hienoa havaita, että yhä useampi liigajoukkue palkkaa toisen ja kolmannenkin huoltajan listoilleen.

Jokaiselle pelaajalle erilainen muotoilu

Mutta mennäänpä takaisin luistinten teroitukseen. Rämö vertaa teränmuotoilua formulojen rengastesteihin.

— Pitää uskaltaa kokeilla eri muotoiluja, terän uran syvyyttä ja hakea sitä omalle luistelutyylilleen optimaalista muotoilua ja teroitusta.

— Jukureilla oli ennen minua aika matala urasyvyys terissä, nyt ura on syvempi. Toisaalta, jos et ole koskaan päässyt luistelemaan huipputerällä, et osaa sitä vaatiakaan.