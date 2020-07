Pitkäksi venähtänyt odotus on viimein ohi sunnuntaina, kun Mikkelin Palloilijat aloittaa Ykkösen kauden ottelut. Päävalmentaja Juha Pasoja on luottavainen sen suhteen, että MyPa-ottelussa ajoittain vaivanneet pelin ongelmat on saatu ratkaistua sarja-avauksessa.