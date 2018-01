Kangasniemi-ralli uudistuu — Pikataipaleilla ajetaan osittain nuottien mukaan Kangasniemen kyläteillä taistellaan ensimmäistä kertaa nuorten suomenmestaruudesta. Arja Reinikainen Kangasniemen rallin pikataipaleilla vauhtia riittää. Petteri Salminen tyylitteli kaksi vuotta sitten Kutemajärven kiperissä kurveissa.

Nyt jo 18. kertaa järjestettävä Kangasniemi-ralli tulee tarjoaman katsojille vauhtia. Kangasniemi-ralli on nyt ensimmäistä kertaa nuorten SM-osakilpailu.

Juniorien SM-osakilpailuun voivat osallistua alle 18-vuotiaat. Kapeilla ja mutkaisilla kyläteillä ajotaitojaan testaa parikymmentä ajokortitonta kuskia, joista nuorimmat ovat vasta 14-vuotiaita.

Kangasniemeläisiä rallilupauksia edustavat Veeti Kosonen ja Joni Oksanen.

Vauhdit eivät kuitenkaan kovin korkeiksi nouse, sillä nuoret kuljettajat osallistuvat kisaan V-1600 luokan autoilla, jotka vastaavat muilta kuin turvavarusteiltaan vakioautoja.

— Kartturin sen sijaan tulee olla täysi-ikäinen ja ajokortillinen, sillä hänen tehtävänsä on ajaa yleisillä teillä tapahtuvat siirtymät, muistuttaa kilpailun johtaja Tomi Siikanen.

Kaupin tähtäimessa suomenmestaruus

Nuorten luokassa ehkä kovinta vauhtia tulee pitämään viime vuoden nuorten cupin voittaja Roni Kauppi, joka tavoittelee tänä vuonna nuorten mestaruutta. Kartturina toimii Kemin UA:n Markus Partanen.Ajokkina heillä Citroën C2 R2 Max.

Kangasniemellä ohjelmassa on myös niin sanottu Trophy-luokka, jossa ajetaan V-1600 ja V-1400 luokan autoilla.

Vauhtia on odotettavissa niin sanotuissa lisäluokissa, joissa ensimmäistä kertaa pikataipaleet on mahdollista nuotittaa. Mukana nuottiluokassa on 11 autoa.

— Meiltä on kysytty jo useampana vuonna nuotitusmahdollisuutta, joten päätimme kokeilla sitä nyt luokissa 16—20, kertoo järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Pentti Kangas.

Haasteita riittää

Uutta on myös se, että kilpailun kaikki kuusi erikoiskoetta, yhteensä noin 65 kilometriä on tällä kertaa mahdutettu Kangasniemen kunnan rajojen sisälle, eikä edes pieniä koukkauksia naapurikuntien puolelle ole tehty.

— Kiitos kuuluu tienhoitokunnille, jotka ovat antaneet tiet kisakäyttöön. Ratamestarit ovat tehneet hyvää työtä. Varmasti reitillä riittää haasteita kaikentasoisille kuskeille, vakuuttavat Siikanan ja Kangas.

Reitin kokonaispituus on 180 kilometriä. Kisassa on yksi huoltotauko ja sekä huoltopaikka- että maali sijaitsevat Kansis-keskuksessa. Lähtö reitille tapahtuu puolenpäivän aikaa kirkonkylän keskustasta Keskustieltä.

Kilpailuun on ilmoittautunut 143 autokuntaa. Perinteinen, joka toinen vuosi järjestettävä kilpailu tuo toivottua vilskettä Kangasniemen hiljaisen talvikauteen.

Kilpailua seuraamaan teiden varsille ja kirkonkylän keskustaan odotetaan tuhansia autourheilun ystäviä.