Yleisurheilun kärkinimet mukana Mikkelin SM-viesteissä

Mikkelissä viikonloppuna järjestettävistä yleisten sarjojen sekä poikien ja tyttöjen 15-, 17- ja 19-vuotisten SM-viesteistä on tulossa odotetun suuri tapahtuma. Ilmoittautuneiden 1 700 urheilijan ja 541 joukkueen joukosta löytyy useita Suomen yleisurheilun kärkinimiä.

MiKV:n väreissä kilpailee miesten pikaviestissä myös Berliinin EM-kisajoukkueeseen kuulunut Viljami Kaasalainen. Kalevan Kisoissa kaksi mitalia ottanut hyppääjä Jessica Kähärä osallistuu naisten pikaviestiin.

— Muun muassa Nooralotta Neziri ja Ruotsi-ottelussa yleisöä huudattanut Topi Raitanen tulevat Mikkeliin. Se kertoo siitä, mitä viestit merkitsevät urheilijoille, Mikkelin Kilpa-Veikkojen puheenjohtaja ja SM-viestien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Juha Putkonen kertoo.

Ennakkoon pääsylippuja tapahtumaan on myyty viitisen sataa. Kun lukuun laskee mukaan urheilijat ja taustajoukot, täyttyvät Urheilupuiston katsomotkin.

— Viestikilpailu on elämys. Yksilöurheilijat kilpailevat nyt joukkueena, tiivistää Putkonen.

MiKV tähtää yhteen mitaliin

Kisojen järjestäjäseura Mikkelin Kilpa-Veikot on ilmoittanut mukaan 20 joukkuetta. Näistä nuorten joukkueita on 13 ja aikuisten 7.

— Poisjääntejä ja sairastumisia sattuu aina, joten pitää ilmoittaa useampi joukkue kuin lopulta kilpailee. Olemme tyytyväisiä, jos kaksitoistakin joukkue juoksee, MiKV:n nuoriso- ja harrastepäällikkö Mikko Haverinen sanoo.

— Aikuisten sarjoissa meiltä todennäköisesti nähdään viivalla neljä joukkuetta. Muutoin osanottomme painottuu 15–17-vuotisten sarjoihin.

Suurimmat mitalitoiveet Haverinen laittaa naisten lauantaiseen 4x100 metrin viestiin. MiKV:n joukkueessa juoksevat Jessica Kähärä, Sonja Nousiainen, Inka Puumalainen ja Liina Mäkelä.

— Meillä on parhaat mahdollisuudet menestyä naisten pikaviestissä. Odotuksia on myös 15-vuotisten tyttöjen 4x100 ja 4x800 metrillä sekä 4x80 metrin aitajuoksussa, Haverinen ennakoi.

— Lähdemme tekemään parhaamme ja jos yksikin mitali tulee, olen erittäin tyytyväinen. Sarjoissa, missä meillä on hyvät joukkueet, on kilpailu myös kovaa.

Suurin kilpailusarja on 15-vuotiaiden tyttöjen pikaviesti, jossa on joukkueita peräti 59.

Viestikisat ovat arvaamattomia

Pistesijoja Haverinen odottaa MiKV:n saavan useampia.

— Turha on kuitenkaan laittaa urheilijoille paineita. Viestit ovat arvaamattomia ja voi tapahtua mitä tahansa.

Viesteihin kilpaveikkolaiset ja etenkin nuorten joukkueet ovat valmistautuneet pitkin kesää.

— Nuoret asuvat paikkakunnalla ja viestivaihtoharjoituksia on pidetty. Elokuun aluekisoissa pyrimme jo juoksuttamaan niitä joukkueita, jotka nyt kilpailevat SM-kisoissa, Haverinen kertoo.

Kuka voittaa Kalevan maljan?

SM-viestit ratkaisevat käytännössä sen, kuka voittaa Kalevan maljan. Pisteitä on jaossa vielä SM-maratoneilta, mutta viestikilpailuihin verrattuna määrä on vähäinen.

Tällä hetkellä maljassa on kiinni Nezirin seura Jyväskylän Kenttäurheilijat, jolla Tilastopajan ylläpitämän taulukon mukaan on koossa 337 pistettä. Turun Urheiluliitto on toisena 268 pisteellä, kaksi pistettä Tampereen Pyrinnön edellä.

MiKV on tilastoissa 46 pisteellä sijalla 31.

SM-Viestit Urheilupuistossa 8.—9.9. Kilpailut alkavat lauantaina ja sunnuntaina kello 10.