Passarien miesten voittomarssi jatkui Haminassa

Passarien miehet hakivat kauden kymmenennen voittonsa lentopallon 2-sarjassa kaatamalla Arsin erin 3–0 (25–17, 25–15, 25–17) sunnuntaina Haminassa.

Paikkansa ylemmässä jatkosarjassa jo varmistaneet mikkeliläiset ottivat voiton rutiinillaan.

— Meidän ei tarvinnut laittaa parasta peliin, kertoi Passarien valmentaja Mika Leinonen.

Passarien voitto perustui hyvään vastaanottoon ja sitä kautta onnistuneisiin hyökkäyksiin. Arsi ei onnistunut syöttämään yhtään ässäsyöttöä ja Passarien hyökkäykset kuolivat lähes 50 prosentin teholla. Pisteistä Passarit teki itse kolme neljäsosaa ja tehopisteet jakaantuivat neljän hyökkääjän kesken tasan (8).

— Vahva ja tasaisen suoritus koko joukkueelta, kiitteli Leinonen.

Voiton myötä Passarit johtaa lohkoaan neljän pisteen erolla Karpaaseihin, kun kolme kierrosta on pelaamatta. Runkosarjan viimeinen kotiottelu on tulevana sunnuntaina Korian Pontta vastaan. Sen jälkeen edessä on vieraspelit JyLeä ja LiVoa.

— Peleissä on hyvä antaa vastuuta koko miehistölle, kuten teimme tässäkin pelissä. Edelleenkään ei ketään kuitenkaan aliarvioida, lupasi Leinonen.