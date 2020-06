Toto-4 peli käynnistyi illan toisesta lähdöstä, joka oli Tuomas Pakkasen ja Fade To Blackin suvereenia hallintaa. Timo Väisäsen kasvattama, omistama ja valmentama viisivuotias ruuna otti kauden avausvoiton tuloksella 1.12,8aly.

Toisessa kohteessa No Cash, ohjastajanaan Jani Ruotsalainen, aiheutti pelaajille jättiyllätyksen peliprosentin ollessa vain 2,15%. Mari Sorviston valmentama viisivuotias ruuna paransi samalla omaa ennätystään peräti kaksi sekuntia lukemiin 1.16,3ake. No Cashin meno oli väkevää alusta saakka. Loppukurvissa Raviliiga SaiPan omistama Royal Date yritti ohitusta, mutta No Cash lipui kevyesti selvään voittoon.

Ohjastaja Jani Ruotsalainen kertoi lähteneensä matkaan totosija mielessä.

– Odotin hevoselta hyvää suoritusta. Olen vähän yllättynytkin siitä, miten hyvän ajan se teki. Rata ei ollut tänään optimaalinen, siitä ei saanut riittävästi pitoa. No Cash pystyy parantamaan vielä paljon, kun se vain pysyy terveenä ja rauhallisena kilpailun lähtötilanteessa, sanoi Ruotsalainen.

Voitto toi hymyn huulille

Pakollinen koronatauko on käytetty No Cashin kanssa valmentautumiseen. Tämän päivän esitys sai hymyn nousemaan valmentajan suupieliin.

– No Cash ruunattiin vasta vuosi sitten. Uran ensimmäisissä starteissa sillä oli enemmän intoa kuin järkeä, minkä takia laukkoja tuli. Ripatin Jani on ohjastanut ruunan kaikki startit. Jani myös kengittää ja auttaa hiittien ajossa, joten hänelle suuret kiitokset avusta. No Cash on kilpaillut pääasiassa talvikaudella, mutta tänä kesänä meillä on tarkoitus kilpailla säännöllisesti, kertoo Sorvisto.

Koko ikänsä ravihevosten kanssa toiminut Mari Sorvisto valmentaa kotimaisemissaan Mäntyharjulla kahta hevosta.

– Tämä on rakas harrastus, mutta leipätyötä en tule tästä koskaan tekemään. No Cashin lisäksi kotitallissa asustaa starttihevonen Kebell Sånna, No Cashin emä Ywonne Hornline sekä sen kaksi nuorempaa varsaa. Treenit tehdään pääasiassa kotimaisemiin kunnostetuilla ajobaanoilla, totesi Sorvisto.

Jaakko Avikainen Raviradan katsomossa riitti tilaa yleisölle.

Ain't She Sweet illan nopein

Kolmannen Toto-4 kohteen-mailin pyrähdyksessä nähtiin tasainen ja vauhdikas kiihdytys. Lopulta kaulapaikan sai Ain´t She Sweet, joka hallitsi lähdön jokaista metriä maaliin saakka illan nopeimmalla ajalla 1.12,1aly. Kahdeksanvuotiasta tammaa ohjasti Jukka Torvinen ja valmentaa Juha Jokiranta.

– Ain’t She Sweet teki hyvän tuloksen. Kun radan pintaa saadaan vielä paremmaksi kesää kohden, niin Mikkelissä juostaan kovia aikoja. Radan profiili on hevoselle erittäin hyvä juosta, Torvinen sanoi.

Päätöskohteessa Olavi Nisosen ohjastama ja valmentama kymmenenvuotias suomenhevosori Pauhis oli pelaajien luottamuksen arvoinen voittaessaan mailin matkan tuloksella 1.24,6.