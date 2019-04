Vakiotanssin Suomen mestaruuskilpailut keräsivät Mikkeliin ja Rantakeitaan saliin koko Suomen parhaimmiston. Yksipäiväisessä kilpailussa oli mukana noin sata paria neljään eri sarjaan, juniori- nuoriso-, seniori- ja aikuiset-luokkaan.

Mikkelin Urheilutanssijoista mukana oli viisi paria. Verneri Hietanen ja Tanja Heikkilä osallistuivat aikuisten sarjaan ja neljä muuta paria seniorisarjaan. Hietasen ja Heikkilän sijoitus on 17.

Meillä olisi ollut ihan samanlaiset mahdollisuudet olla mitaleilla kuin muillakin. — Olli-Pekka Vanhala

Vanhalan ja Tarvosen finaali jäi haaveeksi

Urheilutanssijoiden Olli-Pekka Vanhalan ja Tiina Tarvosen kisa jäi semifinaaliin seniorisarjassa. Vanhalan vasen olkavarsi kramppasi kesken foxtrotin ja tanssiasentoa oli mahdoton sen jälkeen pitää yllä.

— Loppuun asti tanssittiin, mutta siinä vaiheessa tiedettiin, että finaaliin ei ole asiaa, kertoi Vanhala.

Sijoitus oli kuitenkin seitsemäs, eli pari oli ensimmäinen, joka jäi finaalin ulkopuolelle.

— Ensimmäiset kierrokset menivät tosi hyvin ja kolme ensimmäistä tanssia semifinaalissakin meni tosi hyvin.

Mitali olisi ollut otettavissa

Vanhala kertoi, että senioriluokat ovat olleet tällä kaudella todella tasaisia ja selkää ykköstä ei ole ollut tällä kaudella.

— Meillä olisi ollut ihan samanlaiset mahdollisuudet olla mitaleilla kuin muillakin, harmittaa tosi paljon.

— SM-kisat on sellaiset kisat, joissa haluaa menestyä ja kaikkia haluaa menestyä.

Vanhalan ja Tarvosen seuraava isompi tähtäin on ikäkausimestaruuskilpailuissa, joissa he olivat viime kaudella hopealla. Ikäkausimestaruuskilpailuissa kilpaillaan omissa ikäluokissaan, kun Mikkelin SM-kisoissa kaikki seniorit kilpailivat samassa sarjassa. Vanhalan ja Tarvosen luokka on seniori 2.

Urheilutanssijoiden Jorma Lifländer ja Hannele Valkonen pääsivät kisoissa toiselle alkukierrokselle, sijoitus oli 19:s.

Veli-Matti ja Mari Kurtin sekä Mauri ja Marjo Keijosen tanssit jäivät ensimmäiselle kierrokselle. Kurttien sijoitus 32. ja Keijosten 30.

Kilpatanssi vei voiton hip hopista

Mikkelin Urheilutanssijoiden kasvatti ja nykyään tanssikoulua Tampereella pitävä Minna Tanttu oli seuraamassa Rantakeitaassa omien poikiensa kisaamista.

— Täällä on tosi mielenkiintoista nähdä joka vuosi missä tällä hetkellä mennään. Omaa silmää katsojana miellyttävät iloiset parit, jotka näyttävät siltä, että heillä on kivaa, sanoi Minna Tanttu.

Tantun Danceline Tamperetta edustava poika Mikke Luttinen voitti juniorien SM-kultaa parinsa Erika Lahdenperän kanssa.

Pari oli tyytyväinen suoritukseensa Mikkelin kisoissa. Viisi kertaa viikossa harjoittelevan parin tavoitteena oli SM-kulta.

— Sujui tosi hyvin, varsinkin finaali.

Vuoden verran yhdessä tanssinut pari omaa monipuolisen tanssitaustan. Kilpatanssin lisäksi molemmat ovat tanssineet myös muun muassa hip hopia. Kilpatanssi on vienyt kuitenkin molemmat mennessään.

— Se on vaan parasta, totesi Luttinen.

Pari lähtee ensi viikolla reilun viikon mittaiselle reissulle Englantiin, jossa kilpailuja on luvassa joka päivä.