Etelä-Savon vuoden urheilija on töissä Montessa — katso tästä lista maakunnan urheilugaalan palkituista! Esapekka Lappi ajaa ensimmäistä kertaa legendaarista Monte Carlon rallia. EPA-EFE/Nikos Mitsouras Pieksämäkeläinen Esapekka Lappi ajaa ensimmäistä täyttä kauttaan Toyotan WRC-tehdastallin kuljettajana.

Etelä-Savon vuoden 2017 urheilijaksi valittiin kolmannen kerran putkeen ralliautoilija Esapekka Lappi. Kaikkiaan titteli oli pieksämäkeläiselle neljäs. Ennen putkeaan Lappi oli valittu parhaaksi myös 2012.

Lapin meriitiksi katsottiin hänen voittonsa elokuun lopulla ajetussa Suomen MM-rallissa.

Lappi ei ollut palkintoa vastaanottamassa, sillä hän kilpailee samanaikaisesti rallin MM-sarjan kauden ensimmäisessä osakilpailussa Monte Carlossa.

Lapille ja hänen kakkoskuljettajalleen Janne Fermille kausi Toyotan tehdastallissa on ensimmäinen kokonainen.

Toisen päivän, perjantain jälkeen Lappi on rallissa neljäntenä minuutin ja 9,9 sekuntia kärkikuljettaja Sebastien Ogieria perässä. Tallitoveri Ott Tänak on toisena, ja toinen Toyotan suomalaiskuski lähti tauolle Jari-Matti Latvala vain 0,2 sekuntia hitaampana.

— Tähän kauteen on suhtauduttava eri lailla kuin aiempiin vuosiin. Suoritusten pitää olla tasaisia läpi kauden, kertoi Lappi ennen kisaa Moottoriurheilu.tv:n sivuilla.

— Kauden alkupuolella on kisoja, joista minulla ei ole paljoa kokemusta. Monte Carlo on yksi niistä. Monte Carlossa kokemuksesta on apua, joten minun tavoitteeni on päästä ajamaan kaikki erikoiskokeet.

Montessa Lappi suunnitteli kiristävänsä vauhtia päivä päivältä, mutta aloitti räväkästi jo torstaina ensimmäisellä erikoiskokeella, Sisteronin 36,69 kilometrin pituisella ek:lla ollen kolmanneksi nopein.

Lappi itsekin yllättyi tilanteesta avauspätkän jälkeen. Toisin kuin ensimmäinen erikoiskoe, toinen oli hänelle entuudestaan tuntematon ja ennakoi jäävänsä sillä muille kärkikuskeille. Eroa syntyi 18 sekuntia.

Vuoden parhaat

Vuoden seura: Savonlinnan Voimistelu- ja liikunta, SaVoLi. Vuonna 1912 perustetun seuran toiminta on laaja-alaista ja vaikuttavaa. Seuraa on rohkeasti lähdetty uudistamaan tekemällä isoja organisaatiouudistuksia. Toiminta on laajentunut myös kaupunkialueen ulkopuolelle. Harrastajamäärä on ollut voimakkaassa kasvussa. Tällä hetkellä seurassa on yli 300 harrastajaa.

Vuoden joukkue: SaPKo. Savonlinnan Pallokerho voitti ensimmäisen kerran seurahistoriassaan jääkiekon Mestiksen mestaruuden. Runkosarjan voittanut SaPKo ei hävinnyt pudotuspeleissä kertaakaan. Tätä ennen SaPKon paras sijoitus maamme toiseksi korkeimmalla sarjatasolla oli ollut keväällä 1980 tullut kolmas sija. SaPKo on perustettu vuonna 1929.

Vuoden sykähdyttävin urheiluhetki: Sulkavan Suursoudut. Soututarinoita ja muistoja jo 50 vuoden ajalta. Rakkoja, väsymystä, iloa ja hyvää mieltä. Tapahtuma on ylivoimaisesti suurin Savossa järjestettävä liikuntatapahtuma.

Vuoden nuori urheilija: Vilma Viitanen, Mikkelin Nyrkkeilijät. Nuorten EM-hopeaa nyrkkeilyssä uransa ensimmäisissä arvokilpailuissa.

Vuoden akatemiaurheilija: Jessica Kähärä, Mikkelin Kilpa-Veikot. Euroopan Nuorten Olympiafestivaaleilla pronssia kolmiloikassa ja korkeudessa.

Vuoden vammaisurheilija: Piia Komppa, Mikkelin Judo. Voitti hopeaa historian ensimmäisissä sovelletun judon MM-kilpailuissa.

Vuoden valmentaja: Katja Kuusela, Mikkelin Kilpa-Veikot. Valmentaa muun muassa Jessica Kähärää.

Vuoden sinettiseura: Mikkelin Kilpa-Veikot.

Vuoden liikkuva koulu: Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio.

Vuoden urheiluteko: Pieksämäen kaupunki/liikuntatoimi. Vajaan 19 000 asukkaan kaupunki on panostanut vähän liikkuvien kuntalaisten elintapaohjaukseen liikuntatoimen, perusturvan ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Perusturvaan on rekrytoitu hoitoliikuntakoordinaattori, joka ohjaa erilaisia matalan kynnyksen ryhmiä. Käytössä on ns. sote-kortti, joka myönnetään kohdennetusti liikuntaneuvonnan asiakkaille. Kortti mahdollistaa uimahallin ja kuntosalin rajoittamattoman käytön. Liikkuva koulu -toiminnan ohella kaikki soveltavan liikunnan palvelut ostetaan kaupungin omistamalta Seutuopistolta. Sen liikuntaryhmiin osallistuu joka viides kaupunkilainen vuosittain.

Vuoden urheilija: Esapekka Lappi. Ensimmäinen MM-voitto WRC-sarjassa Suomen MM-rallissa.

Elämänura-palkinto: Liikuntaneuvos Reijo Pynnönen, Kangasniemen Kalske. On oman aktiivisen liikuntansa lisäksi neuvonut, opastanut ja innostanut tuhansia ihmisiä arkiliikunnan ja kilpaurheilun pariin Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa yhtäjaksoisesti yli 40 vuoden ajan ja tekee näin edelleen.

Etelä-Savon vuoden liikuttajat

Savonlinna: Pekka Tynkkynen ja Tellervo Taskinen.

Enonkoski: Esko ja Joo Malmstedt.

Rantasalmi: Etelä-Rantasalmen kylät ry ja Sportti-Erkki.

Sulkava: Sulkava-seura ry.

Hirvensalmi: Elomaan koulu

Joroinen: Kaj Järveläinen.

Juva: Kukkokoulu.

Kangasniemi: Ville Tyrväinen

Mikkeli: Mikkelin Latu ry

Mäntyharju: Mika Herranen

Pieksämäki: Vedenjakaja-reitistön rakentajat.

Puumala: Viljakan Virkeet.

Etelä-Savon urheilun tukisäätiön stipendiurheilijat

Jessica Kähärä, Mikkelin Kilpa-Veikot, yleisurheilu.

Emilia Olkkonen, Ristiinan Urheilijat, yleisurheilu.

Reetta Joronen, Savonlinnan Riento, yleisurheilu.

Matias Viljakainen, LOB 82, sulkapallo.

Essi Heiskanen, Pieksämäen Seudun Ampujat, ampumaurheilu.