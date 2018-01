Antti Lampinen taisteli väsymystä vastaan — Jaksoi maaliin 30 parhaan joukossa Kärki karkasi Mikkelin Hiihtäjien mieheltä reilun 20 kilometrin jälkeen. Mari Koukkula Antti Lampinen eteni tasatyönnöllä sen minkä pystyi. Loppukilometrit olivat taistelua, mutta maaliin Lampinen pääsi.



Antti Lampinen sijoittui 29:nneksi hiihdon pitkien matkojen Ski Classics-sarjan osakilpailussa La Diagonelassa Sveitsissä. 65 kilometrin perinteisen kisan voitti Tord Asle Gjerdalen. Lampinen hävisi norjalaiselle 8 minuuttia ja 5,8 sekuntia.



— Läpi selvittiin. Alku meni hyvin aina reiluun 20 kilometriin. Sen jälkeen St Moritziin päin alkoi loiva nousu ja tasamaaosuus, jolla kärkiryhmä karkasi, kertoi kisapaikalta tavoitettu Lampinen.



— Pian sen jälkeen löytyi oma paikka. Lopussa tuli selkiä vastaan. Huonoimmillani olin 40:s.

— Loppumatkalla oli vielä kovia nousuja. Oli yhtä taistelua, että pääsin maaliin.

— Voi olla, että kisapaikan korkeus ja sairastelukin vaikuttivat suoritukseeni.

Reilun kahdeksan minuutin tappiota sarjaa johtavalle Gjerdalenille Lampinen ei pitänyt pahana.

— Kisa oli kuitenkin 65 kilometriä pitkä. Ei siinä kilometrille paljon eroa tule. Ja kisa on luonteeltaan sellainen, että hetkessä eroa voi syntyä minuutti tai kaksi, sanoi Lampinen.



Lampisen Keski-Euroopan kolmen kisan kiertue jatkuu ensi viikon sunnuntaina Italiassa Trentossa, jossa hän osallistuu Marcialongan 70 kilometrin pituiseen kilpailuun.



— Se kisa on aivan erityyppinen kuin tämä La Diagonelan kisa. Kuntopohjani on aivan ok. Ei tässä muuta kuin aukaistaan paikkoja, kertoi Team Peltosen tallissa hiihtävä Lampinen.