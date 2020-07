St Michel-ajo on kahta vaille koossa: Sobel Conway Mikkeliin, Vitruvio ei

Raviradalla on edelleen virityksiä Ruotsin suuntaan, kertoo Kari Tiainen. Elian Web jättää myös Mikkelin väliin.

Ensi viikon sunnuntaina juostava St Michel-ajo täydentyy Sobel Conwaylla. Seitsemänvuotiaan ruunan saamasta kutsusta kertoo MT Ravinetti-verkkosivusto. Sobel Conwayn ennätys on 1.09,7.

Sobel Conwayn osaomistaja on Kari Lähdekorpi. Pitkän uran Ruotsissa ravivalmentajana tehyt Lähdekorpi on nykyisin parhaiten tunnettu suorapuheisena tv-kommentaattorina. Sobel Conwayta valmentaa Harri Koivunen.

Hevosurheilu puolestaan kertoi verkkolehdessään, että tuore Suur-Hollolan voittaja Elian Web ei tule Mikkeliin.

Näin ollen St Michel-lähtölistalla on kuusi hevosta, joista yksi tulee Savosta. Leppävirtalaisen Timo Hulkkosen tallin Next Directionilla on allaan viime vuodelta kakkostilat Finlandia-ajosta, Kymi GP:stä ja St Michelistä.

Varennen pojan, italialaisen Vernissage Grifin lisäksi osallistumisensa ovat vahvistaneet ruotsalaiset Missle Hill, Antonio Tabac ja viime vuoden voittaja Makethemark. Kaksi paikkaa lähtöön on vielä avoinna.

Vitruvio suoraan Jägersrohon

Listalta kuitenkin puuttuu Vitruvion nimi. Kymi GP:n voiton jälkeen hevosen valmentaja Björn Goop ilmaisi kiinnostuksensa Mikkelissä kilpailemiseen, mutta suunnitelma muuttui.

– Vitruvion kohdalla päätös oli mennä suoraan Hugo Åbergs Memorialiin, Tiainen kertoo.

Myös St Michel-ajon voittajalle on luvassa kutsu Jägersron radan suurkilpailuun, joka ajetaan 28. heinäkuuta.

St Michelin kaksi puuttuvaa hevosta selviää viimeistään maanantaina.

– Virityksiä on edelleen Ruotsin suuntaan. Jotain ratkaisuja voi olla luvassa jo perjantainakin, Tiainen toteaa.

Näyttöjä Kaustisilta?

Kaustisilla lauantaina ajettava Festivaali-ajo on myös yksi näytön paikka Mikkeliä ajatellen. Festivaali-ajossa kilpailevat Sobel Conway ja Next Direction, sekä alkukesän St Michel-katsauksen voittaja Com Milton.

Com Milton juoksi katsauslähdössä ajan 1.10,3 ja on edelleen mahdollinen tulija Mikkeliin.

– Kaustinen on yksi seuraamamme paikka ilman muuta, Tiainen tuumii.

Ikäluokkalähtöjä mielin määrin hallinneen HIFK-raviliigatamma Mascate Matchia saapuminen Mikkeliin on myös odotuksissa. Kaikella todennäköisyydellä nelivuotias tamma kilpailee Eugen Pylvänäisen muistoajossa.

– Keskusteluja Mascate Matchin osallistumisesta päälähtöönkin käytiin, Tiainen kertoo.

Tilaa on vielä katsomossakin

Mikkelin raviviikonloppuna on edelleen tilaa katsojille, vaikka joitakin sektoreita on päiväkohtaisesti myyty loppuun. Molemmille päiville on vielä saatavilla lippuja.