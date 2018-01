Henriikka Honkanen luisteli kauden parhaansa — kotiyleisön edessä oli hieno pyörähdellä Crystal Cup käynnistyi Mikkelin Kalevankankaalla perjantaina.

Taitoluistelun kolmipäiväinen Crystal Cup pyörähti käyntiin Mikkelin Kalevankankaalla perjantaina. Kilpahallissa oli mahdollista nauttia taitoluistelijoiden suorituksista iltapäivästä aina kymmeneen asti illalla.

Yksi päivän paikallisista kilpailijoista oli Mikkelin Luistelijoiden 18-vuotias Henriikka Honkanen.

— Tosi hyvin meni. Paras esitys tällä kaudella. Oikeastaan kaikki meni nappiin, totesi tyytyväinen Honkanen lyhytohjelmansa jälkeen.

Honkanen keräsi pisteet 31.05 ja sijoittui kolmanneksi. Avauspäivän jälkeen kisaa johtaa Ida Kiiveri lukemin 34.10

Honkanen nauttii kilpailemisesta kotiyleisön edessä.

— Toisaalta tämä on rennompaa, mutta toisaalta jännittää enemmän, kun tietää että on paljon tuttuja katsomossa. Kotona on kuitenkin kivempi kisata, kun ei ole pitkiä ajomatkoja ja eikä tule istumista.

— Tänäänkin ehdin olemaan ensin aamulla koulussa, kertoo lukion kolmatta vuosikurssia käyvä Honkanen.

Seniorien B-luokassa on vielä edessä vapaaohjelma lauantaina aamupäivällä.

— Tavoitteena on puhdas suoritus ja parantaa edellisestä kisasta.

Honkasen kauden päätähtäin on seniorien loppukilpailuissa. Toiset valintakilpailut käydään kahden viikon päästä Kauniaisissa ja Honkanen uskoo omiin mahdollisuuksiinsa.

— Hypyt ovat olleet aina vahvoja, mutta loukkaantumisten myötä on tullut hieman epävarmuutta. En ole aiemmin ollut hirveän hyvä pirueteissa, mutta loukkaantumisten takia olen harjoitellut niitä niin paljon enemmän ja ne ovat paljon parempia kuin ennen.

— Iän myötä on tullut myös kypsyyttä esiintymiseen, kertoo 2,5-vuotiaana luistelukouluun mennyt ja neljävuotiaana harjoittelun aloittanut Honkanen.

Honkanen kirjoittaa keväällä ylioppilaaksi Mikkelin lukiosta ja tähtäimessä on taitoluistelun jatkaminen ainakin parin vuoden ajan.

— Ei ole hirveästi mitään isoja odotuksia. Teen tätä sen takia, koska tämä on minulle elämäntapa.

— Loukkaantumisten myötä vakavammat tavoitteet jäivät. Haluan vaan keskittyä nauttimiseen. Toki aina haluaa parantua, kertoo kuusi kertaa viikossa harjoitteleva Honkanen.

Kilpailut jatkuvat lauantaina kello 7.45 Mikkelin jäähalleissa.