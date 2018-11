Ristiinan Pallo aloittaa futsalkauden kotiturnauksella: "Siitä lähdetään, että pokaali pysyy Sataman Valoissa"

Siitä lähdetään, että pokaali pysyy Sataman Valoissa, tiivistää Ristiinan Pallon miesten futsal-joukkueen joukkueenjohtaja Taneli Huttunen.

Viime kaudella Ri-Pa valloitti Kaakkois-Suomen alueen mestaruuden voittamalla Kolmosen jännittävän ja tasaisen sarjan päätteeksi, ja mestaruuspokaali päätyi kunniapaikalle ristiinalaisen urheiluväen kantapaikkaan.

Ri-Pan joukkue lähtee sarjaan hyvin valmistautuneena, vaikka futsal-harjoituksissa onkin hikoiltu vasta lokakuun alusta lähtien.

— Melkein kaikki pelaajistamme pelasivat kesällä futista, kolme neljäsosaa heistä vielä Ri-Pan Kolmosen tai Vitosen joukkueessa. Harjoituksia on pidetty kerran viikossa ja lisäksi käyty pelaamassa. Olemme harjoitelleet viime kautta paremmin, Huttunen kertoo.

Ri-Pan kotiluolana toimii Pellosniemen Kisakaari. Se palvelee Kolmosen tasolla hyvin, vaikka salin pinta-ala onkin pienehkö.

— Kisakaari on meille hyvä kotietukin, ja se on Ristiinassa.

15 pelaajan rinki

Kauteen Ri-Pa lähtee noin 15 pelaajan ringillä. Määrä on Huttusen mukaan riittävä.

— Tavoite on, että jokaiseen turnaukseen saataisiin pari kentällistä pelaajia ja maalivahti.

Futsalia pelataan viisimiehisin joukkuein, ja yksi kentällä olevista pelaajista on maalivahti. Vaihtojen määrää peleissä ei ole rajattu.

Isolla kentällä pelattavasta jalkapallosta sopeutuu futsalin kuvioihin nopeasti.

— En ole itse kokenut futsalin pelaaja, mutta käytännössä peliin mukautuu heti. Ensimmäiset harjoitukset voivat mennä hakiessa.

Puolustavan mestarin joukkue on kokenut. Osa pelaajista on pelannut futsalia aiemmin 2. divisioonan Ri-Pa Young Boysissa.

Oinonen tuo asennetta

Pelipaidasta löytyy jalkapalloyleisölle tuttuja kasvoja. Ri-Pan joukkueessa pelaa muun muassa myös MP:ssä pitkän uransa päättänyt Miikka Oinonen, Kolmosen viime kauden maalikuningas.

— ”Oino” on hyvin innoissaan futsalista. Hänestä huomaa ammattimaisen suhtautumisen urheiluun. Asenne on aina kohdallaan ja hän on täysillä mukana.

Mestaruuden puolustaminen on vaativa tehtävä. Kolmonen laajeni ensi talveksi yhdeksään joukkueeseen. Uusina joukkueina sarjassa ovat Joutsenon suunnalta tuleva Ryökäleet ja Kotkan Kiri.

— Ryökäleet on yksi ennalta kovimmista joukkueista. He voittivat viime vuonna Kakkosen, mutta vaihtoivat sarjaporrasta alemmas pelimatkojen vuoksi. Heillä on pelaajia Kultsusta ja Peposta, Huttunen ennakoi.

Muista joukkueista Huttunen arvioi sarjan kärkipäähän Luumäen Poikia ja lappeenrantalaista FC Parrua, joka on koko nimeltään Polyteknikkojen akateeminen raittiutta rakastava urheiluseura.

— Parru on ollut kestomenestyjä. LuPo on ärsyttävän hyvä joukkue, joka pelaa sumputtamalla ja fyysisesti, luonnehtii Huttunen.

Avausturnaus lauantaina

Avausturnauksessa Ri-Pa kohtaa MyPa FC:n ja heinolalaisen Union Plaanin.

— Union Plaani on sarjan musta hevonen. MyPa FC ei ole sama joukkue kuin Kakkosen A-lohkon voittanut, vaan MyPan kannattajista koottu porukka, lisää Huttunen.

— Maaleja on tavoite tehdä paljon, että yleisö viihtyy.

Ri-Pa on Etelä-Savon ainoa aikuisten sarjapeleissä esiintyvä futsal-seura: juniorijoukkueita löytyy Ristiinan lisäksi Juvalta ja Savonlinnasta. Juvan Kisalla on joukkue P13-ikäluokassa ja P12-ikäluokan sarjasta löytyvät Ri-Pan ja STPS:n junnut.

Ri-Pan naiset juhlivat myös viime kauden päätteeksi Kaakon mestaruutta. Naisten joukkueen kausi lähtee käyntiin myös lauantaina vierasturnauksella. Kisakaaressa joukkue pääsee kuitenkin pelaamaan vasta tammikuun puolella.

Futsalin Kaakon Kolmonen 2018—19

Yhdeksän joukkueen kaksinkertainen sarja.

Sarja pelataan osaturnauksina viikonloppuisin.

Joukkueet: FC Parru (Lappeenranta), FC Villisiat (Elimäki), Korian Ponsi, Kotkan Kiri, Luumäen Pojat, MyPa FC (Kouvola/Myllykoski), Ristiinan Pallo, Ryökäleet (Lappeenranta/Joutseno), Union Plaani (Heinola).