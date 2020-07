Perinteikäs Mikkeli-turnaus järjestetään tulevana lauantaina – Mikkelin Kissojen puheenjohtaja Jyri Paasonen: "Osallistujat ovat tyytyväisiä, koska pienimmillä jalkapalloilijoilla on tänä kesänä todella vähän otteluita"

Lauantaina Mikkelissä järjestetään perinteikäs jalkapallon Mikkeli-turnaus, johon osallistuu 61 joukkuetta. Tavallisesti kaksi päivää kestänyt tapahtuma järjestetään tänä vuonna yksipäiväisenä turnauksena.

– Positiivista, että turnaus saadaan järjestettyä ja pitkä perinne ei katkea tähänkään vuoteen. Pitkään kuitenkin näytti siltä, että koko tapahtuma peruuntuu, sanoo Mikkelin Kissojen puheenjohtaja Jyri Paasonen.

Hänen mukaansa turnaus päätettiin järjestää yksipäiväisenä, jotta voidaan helpottaa osallistujien majoitusjärjestelyitä.

– Myös otteluohjelma suunniteltiin niin, että kauempaa tulevien joukkueiden ei tarvitse herätä kukonlaulun aikaan. Lähialueelta tulevien on helppo käydä pelaamassa päivä Mikkelissä.

Mikkelin ravirata toimii tapahtumakeskuksena

Paasosen mukaan turnauksessa seurataan koronaviruksen takia tarkasti Palloliiton turvallisuusohjeita. Lisäksi käytännön asioissa, kuten palkintojen jaossa ja ruokailujen järjestämisessä ollaan valppaina.

– Tapahtumakeskuksena toimiva Mikkelin ravirata on alueena hyvä, mikä helpottaa turnauksen turvallisesti järjestämistä. Lisäksi ottelut on perinteisestikin pelattu usealla eri kentällä samanaikaisesti, joten ihmiset eivät pakkaannu samaan paikkaan.

Mikkeli-turnaus pelataan kello 9.30 ja 18.30 välisenä aikana Raviradan nurmikentillä, Kalevankankaalla ja Hänninkentällä. Osallistujat ikäluokkien P6–P14 joukkueita.

– Ennakkoon osallistujat ovat olleet todella tyytyväisiä. Varsinkin pienimmillä jalkapalloilijoilla on tänä kesänä ollut todella vähän otteluita. Pelit ovat kuitenkin se jalkapalloharrastuksen suola. Muksuille turnaus on kiva yhteinen reissu, josta varmasti jää muistoja mieleen.

Mikkeli turnaukseen katsomaan ja kannustamaan joukkueita

Kenttien laidalle myös saa tulla katsomaan ja kannustamaan joukkueita, Paasonen sanoo. Paikalla ei ole erityisiä katsomojärjestelyitä, mutta riittävän etäisyyden pitäminen toisiin varmasti onnistuu.

Mikkeli-turnaus on yksi Suomen perinteikkäimpiä juniorijalkapalloturnauksia, sillä se on järjestetty jo yli kolmen vuosikymmenen aikana. Aikaisempina vuosina turnauksessa on ollut myös ulkomaalaisia joukkueita, mutta niitä ei tänä vuonna ymmärrettävästi osallistu.