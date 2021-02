Jukurit jäi nollille – Mikkeliläisille tuli jälleen takkiin Savon derbyssä

Mikkelin Jukurit jäi jälleen toiseksi savolaisjoukkueiden kohtaamisessa jääkiekon Liigassa. KalPa vei neljännen kerran tällä kaudella pisteet Kuopioon 0–3 (0-1, 0-1, 0-1) -lukemin.

Jukurit on voittanut joukkueiden viidessä kohtaamisessa vain kerran. KalPa-ottelu oli Liigan hännänhuippua lähestyvän mikkeliläisjoukkueen yhdeksäs voitoton ottelu.

– Syvällä ollaan eikä olla löydetty lääkkeitä pelin muuttamiseen, Jukurien kapteeni Jesper Piitulainen kertoi.

– Ihan kylmä fakta on se, että meidän pelaaminen ei vaan riitä.

Jukurien alkuvuoden raikas peli-ilme on muuttunut jatkuvaan rimpuiluun vastustajan kanssa.

– Varmasti osasyy siihen on se, että ollaan ajoittain pelattu ihan hyvin, mutta siitä ei ole tullut minkäänlaista palkintoa. Se on tuonut pakkopullaa pelaamiseen, Piitulainen totesi.

– Meillä on huomenna vapaapäivä ja puidaan pelaajien kanssa keskenämme mitä mahdollisuuksia meillä on. Ensi viikolla lähdetään sitten kaksi kertaa TPS:n kaatoon.

Toisen erän pieni sauma tyssäsi viimeistelyyn

Jukurit joutui ottelussa altavastaajaksi KalPan säpäkän alun takia. Jukurivahti Sami Rajaniemi joutui venymään kuopiolaisten tulituksessa parhaimpaansa. Jukurit pelasi avauserässä kelvollista alivoimaa, mutta KalPan Aapeli Räsänen pääsi kuitenkin ylivoimalla laukoman erän ainokaisen maalin.

Toiseen erään Jukurit sai hyvän alun, mutta pitkästä painostuksesta huolimatta maalinteko ei onnistunut.

– Toisessa erässä saatiin pieni sauma, mutta viimeistely ei onnistunut niissä hetkissä, kun on se paikka antaa ratkaiseva syöttö tai tehdä se maali, Jukurien valmentaja Marko Kauppinen sanoi.

KalPa puolestaan onnistui painostuksen jälkeen omassa pitkässä hyökkäykseen ja Kim Nousiainen vei kuopiolaiset 0-2 -johtoon. Maalin jälkeen pelinhallinta jäi KalPalle eikä Jukureille juurikaan maalintekopaikkoja enää syntynyt.

– Ensimmäisen erän lähtö ei ollut sellainen kun oltaisiin haluttu. Toiseen erään tultiin hyvin, mutta sekin erä kääntyi vastustajalle, Piitulainen sanoi.

"Pääkopalla on kova homma"

Kolmannen erän ainoa maali nähtiin tyhjään maaliin 25 sekuntia ennen loppua. Jukureilla oli jälleen yritystä ja kiekkoa yritettiin saada maaliin niin laukomalla kuin viemälle se maaliviivoille saakka. KalPan maalivahti Matej Tomek kirjautti kuitenkin Mikkelissä nollapelin tililleen.

– Tänään pelissä ei tapahtunut isoja virheitä. Se on se tuska, kun monta peliä on mennyt, että ei olla voitettu ja silloin pääkopalla on kova homma. Sen kanssa on jumpattavaa ja koitetaan sitä kautta saada voitto aikaseksi, Kauppinen totesi.

– KalPa kamppaili hyvin ja ansaitsi voittonsa.

Jukurit pelaa ensi viikolla keskiviikkona Turussa TPS:n vieraana ja perjantaina turkulaiset saapuvat Mikkeliin vastavierailulle.

Näin pelattiin:

Jukurit–KalPa 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

1. erä: 13.44 Aapeli Räsänen (Miikka Pitkänen-Jesse Graham) 0–1 yv.

Jäähyt: 11.58 Mikael Saha Jukurit 2 min, 16.41 Joachim Rohdin Jukurit 2 min.

2. erä: 26.45 Kim Nousiainen (Jeremy Bracco-Alexander Ruuttu) 0–2.

3. erä: 59.34 Tuomas Vartiainen (Kim Nousiainen) 0–3 tm.

Jäähyt: 40.50 Mikael Seppälä KalPa 2 min, 49.03 Tuomas Vartiainen KalPa 2 min.

Jäähyt yhteensä: Jukurit 2x2 min=4 min, KalPa 2x2 min=4 min.

Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 9+9+7=25 (pois: 57.49–59.34) Matej Tomek KalPa 7+7+6=20

Yleisöä: 0.