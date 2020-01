Jukurien ensimmäinen viikko Marko Kauppisen alaisuudessa sai tylyn lopun kahden KalPa-tappion myötä. Samalla ero pudotuspeliviivaan venähti kymmeneen pisteeseen.

— Eihän tuollaista viikonloppua odottanut, mutta valmentajana ei ainakaan tule luuloja, että mitään saisi helpolla. Töitä on paljon edessä, harjoituspäiviä pitää saada alle ja asioita pikkuhiljaa paremmaksi, Kauppinen sanoo.

Tänään Ilveksen kohtaava Jukurit lähestyy tilannettaan henkisen puolen kautta.

— Kun historiaamme katsoo, niin henkiset asiat ovat siellä osana. Joukkue pitää saada uskomaan itseensä. Kuopiossa lauantaina ensimmäinen erä tyydytti minua pelillisesti. Se oli parempaa kiekkoa kuin perjantaina, toteaa Kauppinen.

Kauppinen perää parempaa sitoutumista puolustuspeliin.

— Oma pää pitää saada säppiin. On selvää, että meille on tehty kuusi ja puoli maalia ottelua kohden, joten puolet siitä on saatava ainakin pois.

Kuten Jukurit jo aiemmin seurajohdon suulla on todennut, Kauppinenkin katsoo parhaaksi jatkaa valitsemallaan tiellä.

— Miten omalla uralla on kokenut, niin jos alat pomppoilla toimintatavoissa, asiat menevät vain sekaisin. Olen valinnut tavan toimia ja arki on muuttunut jollain tasolla. Luotan siihen, että pystymme parempaan. Parempi tulee sillä, että tekee töitä arjessa laadukkaammin.

Haarti debytoi

Jukurit nostaa kokoonpanoonsa uuden pelaajan. Syksyllä Jukurien vahvuuteen liittynyt espoolaislähtöinen puolustaja Jaakko Haarti pelaa ensimmäisen ottelunsa Jukurien liigamiehistössä.

Jukurien kanssa 2+1-vuotisen sopimuksen tehnyt ja tänään 21 vuotta täyttävä Haarti on toistaiseksi pelannut Jukurien A-nuorissa ja lainalla Mestiksessä Savonlinnan Pallokerhossa. Ainoa loukkaantuneiden kirjoissa oleva Jukuri-pelaaja on Jakub Galvas.

Ilves on Jukurien tavoin vaihtanut valmentajaa kesken kauden. Tupsukorvat aloitti kauden Karri Kiven johdolla, mutta joukkueen voitettua vain yhden seitsemästä ottelusta sai Kivi lähteä.

Kiven tilalle nousi kakkosluotsi Jouko Myrrä, jonka johdolla Ilves on noussut SM-liigan kärkipäähän ja on runkosarjassa kolmantena. Ilvestä pidettiin jo ennen kauden alkua mitalikandidaattina, joten tulostaso on sinänsä odotettu.

— Ilveksellä on hyvä ikärakenne. Heillä on paljon lahjakkaita pelaajia, jotka eivät ole vielä nähneet uralla parastaan. He ovat voittaneet paljon ja yleinen uskomus omaan joukkueeseen on hyvässä mallissa, Kauppinen kuvaa.

Joukkueet ovat kohdanneet kahdesti. Lokakuussa Ilves oli parempi Hakametsässä maalein 5—1 ja vei joulukuussa pisteet Mikkelistä maalein 2—5.

— Liikkuva, sitoutunut joukkue on vastassa. Hikinen ilta on tiedossa. Omat lääkkeet yritetään siihen keksiä ja iskeä omilla vahvuuksilla Ilveksen kimppuun, linjaa Kauppinen.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#9 Miika Roine - #88 Julius Vähätalo - #72 Vadim Pereskokov

#75 Aleksandr Jakovenko - #7 Samuli Piipponen

#27 Mika Partanen - #57 Charles Sarault - #18 Heikki Huttunen

#91 Mikko Kuukka - #6 Jaakko Haarti

#15 Ville Leskinen - #16 Teemu Henritius - #54 Jesper Piitulainen

#43 Antti Jaatinen - #8 Mikko Kokkonen

#25 Joonas Kalliola - #14 Valtteri Hotakainen - #10 Martins Dzierkals

7. puolustaja: #5 Ville Hyvärinen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

Ilves

#10 Eemeli Suomi - #22 Arttu Ruotsalainen - #81 Ville Meskanen

#70 Niko Peltola - #57 Jarkko Parikka

#19 Teemu Rautiainen - #62 Robert Leino - #72 Matias Maccelli

#23 Aleksi Elorinne - #33 Lassi Thomson

#63 Panu Mieho - #25 Antti Saarela - #48 Joose Antonen

#8 Santeri Hatakka - #18 Kalle Maalahti

#28 Eetu Päkkilä - #82 Jasse Ikonen -#27 Miro Nalli

7. puolustaja: #61 Tuomas Salmela

#1 Lukas Dostal

(#38 Eetu Mäkiniemi)