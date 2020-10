Savonlinnalaisyritys aikoo rakentaa padel-hallin Mikkeliin, paikkana Kalevankangas

Savonlinnalainen Jevet Oy suunnittelee rakentavansa padel-hallin Mikkelin Kalevankankaalle.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ensi viikolla Jevetin hakemusta rakennuspaikan varaamisesta. Yritys hankkisi 3 000 neliön paikan Raviradantieltä Kalevankankaantien risteyksen ja kiertoliittymän tuntumasta.

Jevetin toimitusjohtaja Eero Piironen kertoo, että yrityksen tarkoituksena on luoda kasvavan lajin ympärille liiketoimintaa. Hallista vuokrataan peliaikoja harrastajille ja mahdolliselle tulevalle seuratoiminnalle.

– Paikka olisi erinomainen Kalevankankaan alueen muiden liikuntamahdollisuuksien läheisyydessä. Mikkelin kaupunki on valmistellut asiaa äärimmäisen hyvin, kehaisee Piironen.

Hän tietää, että Mikkelissä on kova polte saada padel-kenttiä. Mikkeliläiset harrastajat ovat suunnitelleet ulkokenttiä Urpolanlammen läheisyyteen ensi kesäksi.

– Eri hankkeet eivät riitele keskenään, toteaa Piironen viitaten Jevetin aikomukseen rakentaa sisäkenttiä, jolloin ympärivuotinen pelaaminen tulisi mahdolliseksi.

– Jos luottamusjohto asialle lämpenee ja hanke muutenkin etenee suunnitellusti, rakentaminen alkaisi niin, että pelaamaan pääsisi noin vuoden kuluttua syksyllä.

Kentät täynnä Savonlinnassa

Halliin mahtuu viisi kenttää. Rakentaminen vaatii rakennuspaikan varauksen ohella poikkeamisluvan.

Jevet rakensi kesällä kaksi padel-ulkokenttää Savonlinnaan. Ne tulivat käyttöön heinäkuun alussa, ja käyttöaste on ollut korkea. Se on vahvistanut yrityksen käsitystä, että toimintaa kannattaa laajentaa, ja Mikkelistä löytyi otollinen paikka.

Padel on tennistä ja squashia yhdistelevä nelinpelinä pelattava mailapeli. Aloittamisen kynnys on matala. Kenttänä on tenniskentän kaltainen mutta hieman pienempi ja seinillä rajattu alue.

Maailmalla harrastajien määrä lasketaan miljoonissa. Piironen kertoo padelin olevan esimerkiksi Espanjassa toiseksi suosituin laji jalkapallon jälkeen, ja Suomessa harrastajamäärät ovat reippaassa kasvussa.

Savonlinnan ohella Etelä-Savossa padel-kenttä löytyy Mäntyharjusta.