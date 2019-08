Välkyn Tuisku jäi avausmatkalla pussiin voimat tallella, mutta toisella osamatkalla voittajasta ei jäänyt epäselvyyttä. Kimmo Taipale ohjasti Välkyn Tuiskun lähtökiihdytyksestä johtopaikalle, jonka valjakko myös päättäväisesti piti 1.17,5-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen.

Punkaharjulaisori Camri pääsi erinomaisesti liikkeelle ja sai ulkoradalta lähdettyään paikan johtavan rinnalta. Kokonaiskilpailusta lauantaisen laukan vuoksi pudonnut Välähdys ilmestyi pian Camrin eteen, mutta johtopaikkaa ei ollut tarjolla. Välkyn Tuiskun voittoaika oli 1.20,7.

— Valtavan hyvän juoksun hevonen teki. Asetelmat kokonaiskisassa ovat ihan hyvät, Taipale kertoi.

Camri tuli maaliin kuudentena ja on nyt 1,2 sekuntia jäljessä ennen seppelekilvan päättävää 3 100 metrin pitkää matkaa. Tilanne on erittäin jännittävä, sillä avausmatkan voittanut Tähen Toivomus on vain 0,3 sekuntia Välkyn Tuiskua peräsä ja Caijuskin vain 0,4 sekunnin päässä.

Virin Camilla keulaan

Tammojen kilpailun avausmatkalla loppusuoralla hyytynyt Juliette Lax jäi pois loppumatkoilta. Tamma oli palautunut matkan jälkeen normaalisti, mutta Hevosurheilu kertoi lopulta poisjäännin syyksi 10-15 prosentin hankosidevamman.

— Hevonen palautui hyvin ja illalla laitoin hevosen tarhaan eikä siinä ollut mitään, mutta aamulla huomasin, että hevosella on oikea takajalka paksuna, valmentaja Jussi Suominen kertoi lehdelle.

Mailin osamatkalla seppelejahdissa oli mukana enää kymmenen hevosta, joista etevin oli Virin Camilla. Ohjastaja Hannu Torvinen valitsi suoraviivaisen taktiikan ja tamma nappasi kärkipaikan sisäradalta lähdettyään.

Virin Camilla hallitsi lähtöä selkeästi ja voitti matkan kilometriajalla 1.26,0. Voitto vei samalla siilinjärveläisen Reino Miettisen valmentaman tamman kilpailun piikkipaikalle.

Maililla toiseksi kirinyt Piskon Pouta on 1,2 sekuntia jäljessä, ja avausmatkan lauantaina voittanut Sävel-Taika 1,8 sekuntia perässä.

— Katsotaan miten viimeinen matka ajetaan, mutta ajatus on että tamma saisi täyden mahdollisuuden kilpailla tittelistä. Se on yksi kilpailun lahjakkaimpia tammoja, Torvinen sanoi ratahaastattelussa.

Suuroselle arvokas tunnustus

Juvalainen Seppo Suuronen on jättänyt jälkensä kuninkuusravien historiaan nelinkertaisen ravikuninkaan Patrikin ja vuoden 2011 kuninkaan Villihotin valmentajana.

Jokimaalla Suurosen valmennettavia ei kilpaile, mutta mies itse sai arvokkaan kunnianosoituksen. Suuronen on kahdeksas raviurheilijan kultaisen ansiomerkin saaja.

Suuronen on menestynyt ravivalmentamisen lisäksi myös kasvattajana. Ennen Suurosta palkinto on myönnetty Tuomo Mäkelälle, Pentti Savolaiselle, Martti Keskiselle, Pekka Korvelle, Jorma Kontiolle, Markku Niemiselle ja Timo Nurmokselle.

Patrik oli Seppo Suurosen ja toisen juvalaisen pitkän linjan treenarin Juha Kortekallion ensimmäinen hevonen. Patrik oli kilpauransa jälkeen myös merkittävä siitosori, sillä Patrikin jälkeläisissä on kolme ravikuninkaallista: Rikhart ja Patrikin Muisto ja vuoden 1998 ravikuningatar Uja.