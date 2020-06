Suunnistajat palasivat koronan jälkeen maastoon Mikkelissä kevennetyissä kilpailuissa

Koronan luoma poikkeustilanne muutti suunnistuskilpailujen järjestelyjä – todennäköisesti pysyvästi. Uudistukset ovat nimittäin saaneet hyvän vastaanoton.

Suunnistusseura Navi järjesti muutaman viikon varoitusajalla kaksipäiväiset, kansalliset suunnistuskilpailut Anttolan Neitvuorella.

Kisoihin osallistui lauantaina 380 suunnistajaa, ja sunnuntain pitkillä matkoilla oli mukana 355 suunnistajaa.

– Olimme heti liikkeellä, kun Suunnistusliitto lievensi rajoituksia. Koska kalenteri oli tyhjä, pääsimme valitsemaan ajankohdan, kertoo Navin puheenjohtaja ja Halla Games -kilpailun johtaja Juha Paanila.

Aiemmin kisojen suunnitteluun olisi mennyt vuosikin, mutta nyt ne onnistuivat kevyemmillä järjestelyillä. Kisat oli järjestetty Norjassa suositulla kevytkilpailu-mallilla.

– Aiemmin pienissäkin kisoissa on järjestetty muun muassa suihkut, ruokailu ja tilaa suunnistajien omille teltoille, kertoo Navin kuntosuunnistusvastaava Aki Tenhunen.

– Nyt nämä kaikki ovat oikeastaan kiellettyjä.

Lisäksi suunnistajat saavat itse valita oman lähtöaikansa. Näin samassa autokunnassa paikalle saapuneet kilpailijat pääsevät suorittamaan oman kilpailunsa aiempaa lyhyemmässä ajassa ja turha odotteluaika jää pois.

Hanna Knaappila Helsingin Suunnistajien Topi Syrjäläinen pääsi mittaamaan pitkän harjoituskauden tuloksia Neitvuorella järjestetyissä Halla Games -suunnistuskilpailuissa.

Mikkelistä lähtöisin oleva, Helsingin Suunnistajia nykyisin edustava Topi Syrjäläinen suunnisti viikonloppuna sekä normaalin että pitkän matkan voittoon.

– Tosi rankka rata. Joutui taistelemaan henkisestikin, että jaksoi puurtaa. Yksi selkeä virhe tuli.

Syrjäläiselle kilpailu maistui, vaikka tämän kauden päätavoite sprittimatkojen MM-kilpailut peruuntuivatkin.

– Hyvä fiilis, takana on ehkä paras harjoitustalvi koskaan. Olen hyvässä kunnossa, kiva päästä mittaamaan sitä oikeasti.

– Aletaan siirtää katsetta jo ensi kauteen ja Tshekin MM-kisoihin. Pitkä harjoituskausi on ihan hyvä; koska suunnistajan kausi on yleensä aika rankka, nyt on aikaa treenata oikeasti.

Normaalisti tänä viikonloppuna olisi kilpailtu suunnistajien suosikkitapahtumassa Jukolan viestissä.

– On se harmi, kun ei sinne pääse. Meillä on joukkueessa tosi hyvä henki, ja kaikki oli kunnossa. Odotimme kovia tuloksia, mutta nyt pitää odottaa vielä vuosi. Toisaalta ollaan sitten nuorella joukkueella vuoden kovempia ja vanhempia.

Pitkällä matkalla toiseksi sijoittunut Ikaalisten Nousevaa-Voimaa edustava Aleksi Karppinen tuli mielellään Neitvuoren maisemiin kisaamaan Sipoon Retro-Jukolan kisan sijaan. Karppisen mielestä Suomessa voisi ottaa kevytkilpailut pysyvään käyttöön pienemmissä kisoissa.

– Ne olisivat seuroille helpompia järjestää. Nämä sujuivat ainakin tosi hyvin. Ainoa minkä muuttaisin, olisi pitkän matkan lähtöväli, joka oli tänään vain minuutin.

Kilpailupaikalla Neitvuorella järjestetään heti maanantaina kuntorastit, ja radat jäävän nykyisen tavan mukaisesti kahdeksi viikoksi maastoon omatoimisesti kierrettäväksi.