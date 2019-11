Jukurien A:n liigapaikka kaipaa vielä 13-15 pinnaa — Pelaajien kehitys on päävalmentaja Marko Kauppisen ilonaihe

Jääkiekon Nuorten SM-liigan alkusarja palaa tositoimiin vajaan parin viikon tauon jälkeen perjantaina. Jukurien osalta urakka jatkuu kahdella Tampereella pelattavalla ottelulla. Mikkeliläiset kohtaavat ensin Tapparan ja heti perään lauantaina Ilveksen Hakametsässä.

Kun alkusarjasta on pelattu kaksi kolmasosaa, on Jukurien sijoitus seitsemäs 37 pisteellä. Eroa kympin sakkiin ja Nuorten SM-liigapaikkaa kärkkyviin SaiPaan ja yhden pelin vähemmän pelanneeseen KalPaan on yhdeksän pinnaa.

Positiivista on ollut pelaajien eteenpäinmeno. — Marko Kauppinen

Otteluja joukkueilla on jäljellä 11–13, Jukureilla 12.

— Sellaiset 13–15 pistettä pitäisi vielä saada. Noin 50 pisteeseen pitäisi päästä, laskee Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen tarvittavan pinnoja Liigapaikkaa.

— Jokainen piste on toki tärkeä, sillä ne kaikki jäävät voimaan.

Pisteiden lisäksi alkusarjan maalit otetaan mukaan jatkopeleihin.

Paljon positiivista

Tähänastiseen tulokseen Kauppinen on tyytyväinen. Pistetavoite on täyttynyt ja henkilökohtaisellakin tasolla on menty hyvin eteenpäin.

— Totta kai jotain on jäänyt hampaankoloonkin, mutta ehkä olemme myös voittaneet sellaisia pelejä, joita emme ole ansainneet.

— Positiivista on ollut pelaajien eteenpäinmeno. Kalle (Matikainen) pelasi juuri ensimmäinen liigapelinsä ja Eetu (Randelin) nousi Suomen U20:n haastajaryhmään.

— Ja Juho Järvelä nousi B:stä A:han ja 17-vuotisten maajoukkueeseen.

Kun tähän lisätään vielä se, että B-junioreista nousseet Taneli Häkkinen, Lassi Helanen, Valtteri Räsänen ja Jori Pöntinen ovat ottaneet paikkansa A-nuorissa, näyttää Jukurien pelaajapolku toimivalta.

— B-junnut ovat vielä meidän omia kasvatteja, huomauttaa Kauppinen.

Kokoonpano selville perjantaina

Se, millä kokoonpanolla A-nuoret lähtevät viikonlopun peleihin, elää vielä vähän. Matikaisen lisäksi Henri Nikkanen ja Heikki Huttunen pelasivat keskiviikkona Jukurien nelosketjussa KalPaa vastaan. Nikkaselle ottelu oli kauden ensimmäinen ja Huttuselle neljäs. Kolmikosta Matikainen on taas Kauppisen käytettävissä. Nikkasen ja A-nuorten parhaan pistemiehen Huttusen tilanteen, sen tarvitseeko edustusmiehistö heitä edelleen lauantaina kotipelissä HIFK:ta vastaan, Kauppinen sanoi ratkeavan perjantaina.

Ottelut Tapparaa ja Ilvestä vastaan ovat Jukureille kauden ensimmäiset. Tappara on alkusarjan yhdeksäs ja Ilves sarjajumbo.

Luvassa on kaksi erityyppistä peliä.

— Peli Tapparaa vastaan ei tule olemaan päästä päähän peli. Tappara pelaa kurinalaisesti ja kontrolloidusti, kertoo Kauppinen.

Tappara hävisi sarjatauolle lähdettäessä Lukolle 1–4, mutta voitti sitä ennen kolme otteluaan. Voittopeleissä kaatui muun muassa sarjakakkonen Kärpät peräti 7–0.

— Tärkeä peli meille.Taistelemme Tapparan kanssa samoista sijoista.

Sarjataulukkoa ei kannata katsoa

Ilvestä vastaan Jukurit varautuu taas peliin, jossa viiletetään kentän päästä päähän. Sarjassa Ilves on voittanut vain yhden kymmenestä viimeisestään ja Jukureita voidaan pitää voittajasuosikkina

— Sarjataulukkoa ei kannata katsoa. Se ei tuo yhtään pistettä, varoittaa Kauppinen.

— Lähdemme voittamaan molempia pelejä ja hakemaan hyvää suorittamista. Sen kautta se hyvä tuloskin sitten tulee, sanoo Kauppinen.

Tapparan ja Jukurien välinen SM-liigaottelu suorana lähetyksenä kello 13.30 Länsi-Savon nettisivuilla lansi-savo.fi.