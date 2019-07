Tapaus Kaasalainen on loppuunkäsitelty — MiPK saa miehen riveihinsä lauantain vierasotteluun Susia vastaan.

Samuli Kaasalaisen siirto Mikkelin Palloilijoista Mikkelin Pallo-Kissoihin sai sinetin keskiviikkona siirtoikkunan auetessa. Vähälle peliajalle MP:ssä jäänyt Kaasalainen vaihtaa MiPK:n riveihin määräaikaisella lainasiirrolla, joka päättyy 16. päivä marraskuuta.

MiPK:ssa ja MP:ssä kohua herättänyttä siirtoa ei haluta enää sen enempää kommentoida.

Mustaa valkoisella siitä ei ollut, mutta kättä lyötiin päälle kahden MP:n toimihenkilön kanssa. — Samuli Kaasalainen

— Asia on minun puolestani loppuunkäsitelty. Siirrossa oli epäselvyyksiä, jotka eivät liittyneet meihin, kertoo MiPK:n päävalmentaja Janne Moilanen.

— Sen enempää en asiaa kommentoi.

MP:n joukkueenjohtaja Mika Korpela on yhtä vaitonainen.

— Kaasalainen pelaa loppukauden MiPK:ssa, toteaa Korpela.

Kaasalainen toivoi sopimuksen purkua

Kaasalainen siirtyi täksi kaudeksi MP:n riveihin iisalmelaisesta PK-37:stä. Hänen sopimuksessaan on MP:n osalta optio ensi kaudesta.

MP:ssä Kaasalainen pelasi seitsemässä Kakkosen ottelussa 187 minuuttia. Vastuu jäi Kaasalaisen toivomaa vähäisemmäksi ja hän olisi halunnut purkaa sopimuksensa MP:n kanssa. Tähän MP ei kuitenkaan ollut valmis suostumaan.

— Kysyin ensimmäiseksi lainamahdollisuutta, ja MP:ssä oltiin sitä mieltä, että se on mahdollista, kertoo Kaasalainen oman näkemyksensä.

— Asiat muuttuivat kuitenkin sen jälkeen matkan varrella todella monta kertaa. Lähtökohta oli se, että olisin vapautunut MP:n palveluksesta 1.7. Mustaa valkoisella siitä ei ollut, mutta kättä lyötiin päälle kahden MP:n toimihenkilön kanssa.

MP päätyi määräaikaiseen lainasiirtoon

Sopimuksesta vapauttamisen sijaan MP päätyi määräaikaiseen lainasiirtoon. Se ei mahdollista pelaajan pelaavan entistä seuraansa vastaan. Näin Kaasalaiselta jää väliin Mikkelin toinenkin paikallispeli syksyllä.

— Kun seuralla on optio ensi kaudesta, he halusivat katsoa tilanteen syksyllä.

Sitä, käyttääkö MP:n optionsa, Kaasalainen aprikoi.

— Sen myönnän, että käyttäydyin epäurheilijamaisesti, kun pomputtelu alkoi, sanoo Kaasalainen ja kertoo päätyneensä hakemaan siirtoa, kun ei päässyt näyttämään kunnolla osaamistaan MP:ssä alkukauden jälkeen.

— Hiillyin kun kahdessa pelissä (vieraissa PePo ja VJS) pääsin pelaamaan vain kaksi minuuttia yhteensä, kertoo Kaasalainen.

Tapauksen nyt ratkettua Essotella työskentelevä Kaasalainen ottaa asian jo rauhallisemmin.

— Lääketieteellisin termein tilanne on stabiili.

Pelikiellot ja loukkaantumiset MiPK:n riesana

Osaamisensa Kaasalainen päässee näyttämään lauantaina, kun MiPK matkustaa sarjajumbo Susien vieraaksi Kouvolaan. Tarvetta pelaajille Pallo-Kisoilla ainakin on, sillä rivit harvenivat entisestään derbyässä MP:tä vastaan. Molempien oikean laidan puolustajien, Jaakko Teräsrannan ja Jarkko Heimosen, varoitustilit täyttyivät ja he ovat pelikiellossa. Lisäksi Rafael loukkasi olkapäänsä ja on sivussa pari viikkoa.

— ”Rafulla” on jokin nivelsidevamma. Onneksi kysymys ei ole pahemmasta. Hän missaa vain Sudet-pelin, kertoo Moilanen.

Kolmikon ohella entuudestaan sivussa ovat Antti Voutilainen ja Calvin Damm. Paikallispelistä treeneissä sattuneen polvivamman takia poissa olleen Ville Teräsrannan pelaaminenkin on epävarmaa.

— Villen tilanne on 50/50. Antin osalta toivoin, että hän olisi toipunut pelikuntoon, mutta sekin on epävarmaa. Katsotaan nyt, huilaako hän vielä varmuudeksi, miettii Moilanen.

— Calvin yrittää puolestaan tulla mukaan tauon jälkeen (28.7.)

Miehistöä voivat verottaa myös Antti Lampisen ja Patrick Skaffarin astuminen varusmiespalvelukseen.

— He ovat poissa treenivahvuudesta parisen viikkoa, arvioi Moilanen.

— Onneksi Kaasalainen saadaan mukaan. Vasenlaita on se paikka, missä hän tykkää pelata. Uskoisin, että sillä paikalla hän myös pelaa.

Ei rahaa lisähankintoihin

Kaasalaisen lisäksi Pallo-Kissoissa olisi tilaa lisävahvistuksille. Moilanen on etsinyt pitkään ysipaikan pelaajaa.

— Edelleen häntä toivoisin, mutta budjettimme on aikalailla koluttu. Emme etsi tällä hetkellä ketään ellei sitten joku ilmoita, että rahaa on.

— Saamme A-junioreista tarvittaessa lisää pelaajia.

Ottelussa Susia vastaan MiPK tavoittelee paluuta takaisin voittokantaan kolme tappiollisen pelin jälkeen.

Sudet lähteen taistoon kauden toinen voitto allaan, kun se kaatoi VJS:n maalein 4–1 sunnuntain ainoassa A-lohkon ottelussa.

Susien ja MiPK:n ottelu on nähtävissä suorana lähetyksenä lauantaina kello 17.00 alkaen Länsi-Savon nettisivuilla.