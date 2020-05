Kolumni: Raviurheilulla on koronaviruksesta huolimatta tänä vuonna uuden nousun mahdollisuus – Mikkelin uusittu ravirata on valmis ja suomalaisia kilpailee lajin kiistattomalla huipulla

Suomella on tällä hetkellä huippuhevosia ja kotimaan raviratoja on laitettu uuteen uskoon. Jos raviväki löytää yhtenäisyyden ja tarttuu toimeen, on hevosurheilulla hyvä mahdollisuus parantaa asemaansa koronan jälkeisessä urheilumaailmassa.