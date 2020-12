Liigan taso on ollut tällä kaudella kova, sanoo HIFK-valmentaja Jarno Pikkarainen.

Helsingin IFK:n päävalmentajan pesti on yksi näkyvimmistä paikoista suomalaisessa jääkiekossa ja palloilussa. Tammikuusta 2019 alkaen työssä on ollut Jarno Pikkarainen, jolle työ on ollut yksi unelmien täyttymys.