Mäntyharju palaa pesäpallokartalle — Kentällä nähdää taas Kimmo Kuhanenkin

Mäntyharjussa pelataan taas pesäpalloa, kun Virkistyksen miehet palaavat tositoimiin vuoden tauon jälkeen. Kauden 2016 päätteeksi sarjapeleistä vetäytyneet mäntyharjulaiset aloittavat Maakuntasarjan pelit lauantaina, jolloin he matkaavat Summan Ponnistuksen vieraaksi.



— Pesäpallo-ottelut ovat keränneet hyvin porukkaa kesällä Mäntyharjussa. Ihan mukavaa lähteä taas pelaamaan, kertoo välivuonna Juvalla JuPessa pelannut Jarkko Huilla.



MäVi starttaa kauteen parinkymmenen pelaajan voimin. Huillan tapaan Juvalla pelanneet Marko Lång ja Leevi Nupponen ovat palanneet Virkistykseen.



— Miehistön suhteen tilanne on hyvä. On kaikenikäisiä pelaajia ja joukkueessa on syvää kokemusta ja nuoruuden intoa. Nuoret voivat varmasti kehittyä tässä seurassa, uskoo Huilla.

— Tosi mahtavaa, että Leevikin halusi palata meille. Leevi palkittiin loppukaudesta parhaana kotiuttajana ja polttolinjassakin hän oli hyvä.