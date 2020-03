Kampparit pelaa pronssista – mikkeliläisten ruuti oli edelleen märkää

Porvoo

Vaikka Akilles murjoi lopulta tylyt 11-1-lukemat taululle, oli tämä välieräsarjan ottelu ehkä Kampparien paras pelillisesti. Ensimmäisellä jaksolla Kampparit piti ottelun pitkään maalittomana ja onnistui itsekin rakentelemaan hyökkäyspeliä, eikä peli tukehtunut samalla tavalla laitoihin, kuin vaikkapa ensimmäisessä Porvoon kohtaamisessa. Noin 25 minuutin kohdalla Kamppareille sattui huono hetki, jonka aikana Akilles teki kolme maalia ja Kampparit oli pakotettu aikalisään.

– Me klaarasimme alun hyvin sinne pariinkymmeneen minuuttiin asti. Sitten tuli se musta hetki kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen minuutin välillä. Sitten taas aikalisän jälkeen pelattiin helvetin hyvä vartti, kertoi Kampparien valmentaja Antero Levänen.

– Jakson lopussa tuli ihan puhdas taktinen nukahdus. Kellossa oli puoli minuuttia aikaa jäljellä ja annettiin kaverin hyökätä rauhassa viimeinen hyökkäys ja annettiin pukukoppimaali heille. Toisella jaksolla se matka oli vain liian pitkä, eikä tuota loppua kannata hirveästi miettiä. Näissä peleissä vain käy sitten näin.

Ei kahta sanaa voittajasta

Suurin ero joukkueiden pelaamisessa nähtiin läpi sarjan hyökkäyspelaamisessa. Kampparit tarvitsi maalintekoon moninkertaisen määrän tilanteita Akillekseen verrattuna.

– Akillesta vastaan hyökkäyspelaamisessa ei vain riitä ruuti. Kaveri on parempi. Ei tässä ole kahta sanaa siitä. Kun katsotaan heidän yläviisikkoaan, niin onhan se vahva. Siellä on maajoukkuepelaajia, ex-maajoukkuepelaajia tai maajoukkuerinkiin kuuluvia pelaajia ja heidän lisäkseen pari sarjajyrää vaihtaa sinne vielä penkiltä. Kyllä se on sillä tavalla, että ei mopolla moottoritielle. Akilleksella on minun silmissäni kaikki eväät mennä päätyyn asti. Se viimeinen kynnys on ehkä se mentaalinen, Levänen kommentoi.

Toni Degerlund Esko Liukkonen (22) teki Kampparien ainoan maalin.

Kamppareilla useita poissaoloja

Influenssan kourissa kamppailleen Kampparein vahvuudesta olivat poissa tästä ottelusta Alpo Kaartinen, Jari Purovirta, Sami Mikkola, Karo Liimatainen ja Severi Noponen pitkäaikaispotilaiden lisäksi. Poissaolojen taakse ei Levänen silti halunnut mennä.

– Yksi avain näissä välierissä pärjäämiseen on se, ettei tarvitse tehdä suuria muutoksia kokoonpanoon ja kaikki pelaajat ovat terveitä. Me selvisimme runkosarjan vähillä flunssahommilla, mutta kyllähän tämä kaksi viikkoa on mennyt siltä osin huonosti, että on jouduttu liikaa vaihtamaan porukkaa ja tekemään pelipaikkakompromissejä. Ei sillä tätä itse sarjaa voi lähteä silti selittelemään, Levänen totesi.

Toinenkin välieräsarja ratkesi suoraan kolmessa ottelussa jo tiistaina ja pronssiottelussa Kampparien vastustajaksi asettuu JPS Jyväskylästä. Ottelu pelataan ensi viikon perjantaina Mikkelissä.

Näin pelattiin

Akilles–Kampparit 11–1 (4–0)

Maalit: 25. Ville-Veikko Angeria (Andreas Flinck) 1–0, 27. Raoul Karlqvist (Angeria) 2–0 kl, 30. Joakim Nordström (Juuso Johansson) 3–0, 45. Rasmus Kettunen (Denis Sadakov) 4–0, 57. Flinck (Sadakov) 5–0, 70. Sadakov(Rolf Larsson) 6–0, 76. Kettunen (Flinck) 7–0, 79. Larsson (Flinck) 8–0, 80. Esko Liukkonen (Eetu Karhunen) 8–1, 85. Larsson (Sadakov) 9–1, 87. Aleksi Pursio (Casper Hänninen) 10–1 kl, 88. Kettunen (Sadakov) 11–1.

Jäähyt: Akilles 1x10 min=10, Kampparit ei jäähyjä.

Erotuomarit: Juha-Matti Kanniainen (Harri Pietiläinen, Aleksi Mäkinen).

Yleisöä: 511.