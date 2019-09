Pallo-Kissat jäi pisteittä — Mikkeliläiset eivät osanneet laittaa palloa maaliin paikoistaan

Mikkelin Pallo-Kissat ei saanut pistepussiinsa täytettä FC Viikinkien vieraana sen jäätyä maaleitta ja näin ollen taistelu sarjapaikan puolesta Kakkosessa säilyy edelleen tiiviinä, kun sarjaa on jäljellä kolme kierrosta.

Viikingit teki ottelun ainoaksi jääneen maalinsa rangaistuspotkun jälkitilanteesta aivan ensimmäisen jakson lopussa. Pallo-Kissojen paras maalitilanne syntyi, kun Nelson Appiah pääsi yksin läpi Viikinkien maalivahti Sam Jammehia vastaan ottelun loppuhetkillä. Maaliltaan vastaan tullut Jammeh torjui kuitenkin Appiahin laukauksen.

Nämä tiukat pelit ovat kääntyneet vähän huonosti. — Jonne Uronen

— Hyvä taistelu oli. Oltaisiin me tasapeli tästä ansaittu ainakin. Oli yksi läpiajo ja tuollaisia puolittaisia hässäköitä tuossa, kertoi Pallo-Kissojen päävalmentaja Janne Moilanen.

— Tietysti se oli harmittava maali. Ei ollut muuten ensimmäisellä jaksolla mitään hätää. Edelleen tämä on maalintekopeli ja vastustaja puolusti uhrautuvasti tuossa lopussa. Saatiin ihan hyvä paine, mutta ei auta. Taistelu jatkuu.

Rankkarissa huonoa säkääkin

Ottelun lopulta ratkaisseeseen rangaistuspotkutuomioon johti Pallo-Kissojen Miika Ekmarkin kontakti Viikinkien pelaajaan rangaistusalueella pallontavoittelutilanteessa. Maalivahti Jonne Uronen torjui ensin Viikinkien Jesse Mutikaisen laukauksen, mutta pallo kimposi maalin yläputken kautta takaisin kentälle. Mutikainen ei toista kertaa erehtynyt ja jatkoi eteensä kimmonneen pallon maaliin.

— Oli huonoa säkää, että se kimposi rimasta siihen maalin eteen ja Mutikainen pääsi tökkäisemään sen siitä sitten sisään, Uronen kommentoi.

Yrityksen puutteesta Kissoja ei voi syyttää, sillä se haki raivokkaasti tasoitusta läpi toisen jakson. Appiahin läpiajon lisäksi parhaat maalitilanteensa mikkeliläisjoukkue sai kulmapotkuista.

Liikaa yritystä maalitilanteissa

Ottelu pelattiin märällä ja liukkaalla kentällä ja se vaikeutti osaltaan molempien joukkueiden pelaamista. Kentällä nähtiin varsin paljon harhasyöttöjä, liukastumisia ja ottelu oli varsin rikkonainen.

— On koko kaudella ollut vähän sama juttu, että on hirveä yritys, mutta ei saada maaleja. Nämä tiukat pelit ovat kääntyneet vähän huonosti. Meidän olisi pitänyt saada juuri se yksi maali tehtyä, niin oltaisiin varmasti saatu tehtyä toinenkin. Vähän puristamista pelaamisessa on ja vähän yritetään väkisin saada sitä maalia, Uronen arvioi.

Pallo-Kissat operoi varsin ohuella miehistöllä. Joukkue teki vain yhden vaihdon ottelussa, kun Samuli Kaasalainen vaihdettiin Sasu Löyttyyn. Lisäksi tavallisesti keskikentällä pelaava Ville Kirvesoja pelasi ottelussa laitapuolustajana.

— Pikkuisen kapealla ringillä mennään, mutta tässä sattui pari kipeänä oloa tähän vielä. Se on näitä syksyn vitsauksia, mutta ei poissaolojen taakse mennä. Siellä oli kymmenen pelaajaa kentällä ja kolme oli tänäänkin vaihdossa. Se oli ihan riittävä nippu, Moilanen kommentoi.