Jukurien ex-urheilujohtaja Tommi Kerttula Porin Ässien kehitysjohtajaksi

Mikkelin Jukurien entinen pelaajakoordinaattori ja urheilujohtaja Tommi Kerttula on nimitetty Porin Ässien kehitysjohtajaksi.



Kerttula, 43, on kaksi viime kautta ollut ruotsalaisen Örebron liigaseuran pelaajatarkkailijana Jukurien pelaajakoordinaattorina ja urheilujohtajana Kerttula toimi vuosina 2012—2016.



Ässissä on ollut viime viikkoina melkoinen turbulenssi ja toiminta on ollut sekavaa.



Edellinen urheilujohtaja Jari Korpisalo erotettiin lokakuussa. Kerttula haki samaa paikkaa jo vuonna 2016, mutta seura valitsi Korpisalon.



Marraskuun alussa potkut sai myös päävalmentaja Mikael Kotkaniemi.

Kerttulan sopimus on määräaikainen ja on voimassa ensi vuoden syyskuun loppuun.



—Minut on palkattu urheilutoiminnan linjauksen mukaisen muutosprosessin käynnistäjäksi, mutta tehtävään kuuluu myös Ässien urheilustrategian kirkastaminen, Kerttula sanoi Ässien verkkosivuilla välitetyssä tiedotustilaisuudessa.



Kerttulan ensimmäisenä työnä on kartoittaa Ässille uusi päävalmentaja, kun nyt pestiä kauden loppuun asti hoitava Pasi Kaukorannan tilalle.



Kerttualan mukaan on mielenkiintoista nähdä, miten Ässien päävalmentajan paikka kiinnostaa valmentajamarkkinoilla.