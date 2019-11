Kommentti: Toiseen todellisuuteen — Suomalainen jalkapallo muuttui pysyvästi 15. marraskuuta 2019 noin kello 20.57

Suomalainen jalkapallo muuttui pysyvästi 15. marraskuuta 2019 noin kello 20.57, kun ranskalaistuomaria Benoit Bastien vihelsi pilliinsä Töölön jalkapallostadionilla.

Enää ei yhdessäkään haastattelussa kysytä, miltä tuntuisi jos Suomi pelaisi miesten arvokisoissa.

Tilalla ovat uudet keskustelunaiheet.

Minkälainen lohkoarvontatulos tulee? Kenet valitaan kisajoukkueeseen? Miten kisareissut järjestetään?

Moni jalkapallofani on odottanut tätä päivää vuosikymmeniä

Moni jalkapallofani on odottanut tätä päivää vuosikymmeniä. En voi olla sanomatta, etteikö sen todistaminen paikan päällä ollut varsin mieleenpainuva kokemus.

Kauas on tultu siitäkin, kun ihmettelin Nuijamiestenkadun lapsuudenkodin keittiön ikkunasta iltataivaalle loistava Urheilupuiston valoja. Monella jalkapalloihmisellä on takanaan vielä pidempi odotus.

Suomalaista jalkapalloa on vuosien varrella tölvitty ja ivattu monestakin suunnasta. Milloin asialla ovat olleet muiden lajien kapeakatseiset fanit, milloin ulkomaisia seuroja ja jopa maajoukkueita kannattavat suomalaiset.

Eipä siis ihme, että jossain päin on huudeltu ”jääkiekon vastaisia iskulauseita”, kuten taannoin pöyristeltiin.

Kyllä, tunnustan olevani aktiivinen Futisforumin kirjoittaja, mistä moni hokema on peräisin. En voi poissulkea, että jollekin kirjoittajista ne olisivat jotain muutakin kuin palstan sisäpiirihuumoria.

Nyt kuitenkin ollaan tilanteessa, jossa vähättelyn on syytä viimein loppua. Vaikka arvokisapaikan saamisessa kestikin pitkään ja EM-kisojakin ehdittiin laajentaa, on karsintojen läpäiseminen kuitenkin erittäin kovan työn takana.

Jalkapallostadionilla meno oli kuin Etelä-Amerikassa

Joku vuosi sitten vitsinä toisteltiin muun muassa sitä, että mahdottomuuden huippu on se, että Länsimetro kuljettaa Olkiluoto 3:n tuottamalla sähköllä suomalaisia juhlimaan jalkapallon arvokisapaikkaa.

Ehkäpä Olkiluoto 3:kin tuottaa sähköä suomalaisiin kisastudioihin, kun EM-kisat ovat vauhdissa!

Töölössä oli perjantai-iltana syksyisen viileä ilta, mutta jalkapallostadionilla meno oli kuin Etelä-Amerikassa. Suomalaiset jalkapallofanit ovat nimittäin maailmanluokkaa.

Juuri Pohjoiskaarteessa, joka tosin oli tällä kertaa stadionin eteläpäädyssä, sijaitsevat ne henkilöt, joille arvokisapaikan todella suo. SMJK:n kannatustoiminnassa on ollut alamäkiäkin, mutta kannattajien ydinjoukko on ollut Huuhkajien mukana silloinkin kun joukkueen meno on ollut pahemman luokan matalalentoa.