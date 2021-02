Mikkelin Marko Manninen venyi yllätysmestariksi, kun sisäsoutajat ratkoivat SM-mitalit virtuaalisesti: "Luulen, että kokonaisvaltainen harjoittelu eri lajeissa takasi tuloksen"

Koronavirus on pakottanut urheilulajit erilaisiin ratkaisuihin kilpailujen järjestämisessä.

Sisäsoutajat mittelivät SM-kilpailunsa lauantaina virtuaalisesti. Kisaan pystyi osallistumaan eri puolilta Suomea, kunhan käytössä oli internetyhteys sekä kisan vaatima concept 2 -sisäsoutulaite. Mikkelissä kisapaikkana toimii Crossfit Mikkelin sali.

SM-kilpailujen suurimman yllätyksen järjesti Mikkelin Soutajien Marko Manninen, joka voitti miesten avoimen sarjan 2 000 metrin kisan 3,8 sekunnin erolla seuraavaan.

Suunnistusta ja hiihtoa harrastava Manninen osallistui työkaverin houkuttelemana ensimmäistä kertaa SM-kisoihin ja voitti heti mestaruuden.

– Mestaruus on yllätys, mutta luulen, että kokonaisvaltainen harjoittelu eri lajeissa takasi tuloksen, iloitsi 31-vuotias palomies.

Manninen aikoo jatkossakin harrastaa lajeja tasapuolisesti, vaikkakin lauantain mestaruus antoi aiheen ajatella keskittymistä soutuun.

Juhani Sihvonen Marko Mannisen tahti oli liikaa muille lauantaina.

40-vuotiaiden naisten sarjassa vahvoihin mestariehdokkaisiin lukeutunut anttolalainen parturi-kampaamoyrittäjä Sanna Piili täytti odotukset ja voitti mestaruuden selvällä erolla.

– 2 000 metriä on pahin matka minulle, koska sitä on tullut treenattua vähemmän. Crossfit-treenin myötä harjoittelu on painottunut enemmän voimapuolelle, mistä oli tänään selvästi hyötyä, Piili arvioi suoritustaan.

Seuraavana tavoitteena Piilillä on voittaa Sulkavan soutujen parisoutu Rauno Kuokkasen kanssa.

– Sulkava on vielä valloittamatta, mutta siihen tähdätään ensi kesänä.

Kolmannen mestaruuden Mikkeliin toi Ilkka Manninen, jonka kokemus riitti selvään voittoon miesten 60-vuotiaiden sarjan 2 000 metrillä.

– Tiesin, että olen vahvoilla, ja siksi keskityin tekemään hyvän ajan. Se riitti mestaruuteen, Manninen sanoi.

Korona on madaltanut osallistumiskynnystä

SM-joukkuekisa käytiin time team -sovelluksella, joka on kehitetty juuri virtuaalikilpailuihin. Kisassa kahden miehen ja kahden naisen muodostamat nelihenkiset joukkueet soutivat samanaikaisesti. Voittaja oli se joukkue, joka sai ensimmäisenä 4 000 metriä täyteen.

Sanna Piilin, Laura Salosen, Jari Liimatan ja Rauno Kuokkasen muodostama Mikkelin Soutajien ykkösjoukkue sijoittui pronssille 3,2 sekuntia kärjestä jääneenä. MiSon kakkosjoukkue oli maalissa viidentenä 7,7 sekuntia voittajasta.

Mikkelin Soutajien puheenjohtajana vuoden alussa aloittanut Laura Salonen oli iloinen seuransa menestyksestä. Salosen mukaan etäkilpailuissa on hyvätkin puolensa.

– Kynnys osallistumiseen on madaltunut. Oli hieno nähdä uusia kasvoja mukana. Monelle matkustaminen on suurin este, mutta nyt pystyi kilpailemaan omalla kotipaikkakunnalla.

Petäjä-Siren aikoo MM-sisäsoutuun

Naisten kevyen sarjan Suomen mestaruuden voitti purjelautailun olympiahopeamitalisti Tuuli Petäjä-Siren, joka souti kilpailun kotonaan.

– Koukuttavaahan tämä (sisäsoutu) on! Tällä hetkellä, kun ei omassa lajissa pääse kilpailemaan niin oli tärkeää saada haettua kisafiilistä, vaikka kotona kisasinkin, Petäjä-Siren kertoi Melonta- ja soutuliiton tiedotteessa.

Petäjä-Siren kertoi, että jatkaa harjoittelua kohti sisäsoudun MM-kilpailuja, jotka myöskin käydään virtuaalisesti.