Sammy Ndjock palaa MP:n maalille

Kamerunin maajoukkueessakin esiintynyt sekä Mikkelin Palloilijoiden maalilla viime kauden 12 ensimmäistä jalkapallon Kakkosen ottelua pelannut Sammy Ndjock, 28, palaa MP:n ykkösmaalivahdiksi kaksivuotisella sopimuksella.

MP vahvisti odotetun siirron lauantaina. Ndjockin paluusta mikkeliläisten riveihin oli tieto jo lokakuun lopulla, mutta tuolloin MP:n toiminnanjohtaja Mika Roivas ei vahvistanut Ndjockin paluuta.

Ndjockin Etelä-Afrikan vierailu ei sujunut suunnitelmien mukaisesti ja Ndjock halusi palata tuttuun ympäristöön kehittymään.

Ndjock on innoissaan paluusta

Paljon maailmaa nähnyt Ndjock viihtyi todella hyvin seurassa ja kaupungissa, joten kokenut maalivahti tuli takaisin Mikkeliin hakemaan uutta nostetta uralleen.

— Olen todella onnellinen palatessani MP:hen ja Mikkeliin, sillä seura ja kaupunki ovat loistavia. Uskon, että meillä on loistavat mahdollisuudet taistella lohkon kärkisijoista ja ihan noususta Ykköseen Janne Wilkmanin johdolla.

— Kesken viime kauden lähdin Etelä-Afrikkaan, kun minulle tarjoutui loistava mahdollisuus pelata pääsarjassa. Kaikki ei kuitenkaan mennyt siellä suunnitelman mukaan. Nyt haluan päästä tavoitteeseeni täällä Mikkelissä ja kehittyä edelleen maalivahtina.

Maalivahtiosasto on jo koossa

— Sammyn paluu on meille huikea juttu ja antaa loistavat lähtökohdat joukkueen rakentamiseen, kun saadaan maalivahtiosasto jo tässä vaiheessa kuntoon, kertoo Wilkman.

— Hän on todella laadukas maalivahti ja tälle tasolle vastaavan löytäminen on todella haastavaa. Hänellä on tällä pre-seasonilla aivan eri valmiudet kuin vuosi sitten, jolloin hän tuli meille pitkän loukkaantumisen jälkeen, joten odotuksemme hänen suhteensa ovat korkealla.