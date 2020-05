Jalkapallon miesten Ykkösen ja Kakkosen sarjatoiminnasta päästiin sopuun – Pelit käynnistyvät kesäkuussa

Jalkapallon miesten Ykkösen ja Kakkosen sarjatoiminnan aloittamisesta on päästy yhteisymmärrykseen. Ykkösen pelit alkavat kesäkuun 27. päivä ja Kakkosen jo 13. päivä kesäkuuta.

Toiminnan käynnistämisestä neuvoteltiin useissa kokoontumisissa ja viimein myöhään perjantai-iltana Suomen Palloliitto kertoi asiassa päästyn sopuun.

Neuvotteluissa vääntöä oli niin sarjojen alkamisajankohdasta kuin sarjasysteemistä.

Se, kenet Ykkösen Mikkelin Palloilijat ja Kakkosen Mikkelin Pallo-Kissat kohtaa avauskierroksella, selviää kunhan sarjaohjelmat saadaan laadittua.

– Vaihtoehtoisia malleja on laadittu useita ja niistä on keskusteltu seurojen kanssa. Nyt on sitten päästy ratkaisuun ja näiden mukaan etenemme otteluohjelmien laatimisessa, tiedotti Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundström.

– Koronatilanne saattaa vielä aiheuttaa joitain muutoksia ohjelmiin myöhemmin ja melkein ennakoin niitä myös tulevan.

Ykkösen sarjaohjelmaa saadaan odottaa

Ykkösessä pelataan kaksinkertainen sarja eli yhteensä 22 kierrosta, ja runkosarja pyritään päättämään lokakuun 31. päivä.

En olisi halunnut tällaista ratkaisua, mutta parasta on kuitenkin, että pääsemme pelaamaan. — Tommi Ekmark

Vaihtoehtona oli myös yksinkertainen sarja ja sen päälle loppusarjat.

– Piti huomioida matkat ja se kenet sitten saisi vastaan vaikkapa kotipeleihin, perusteli MP:n joukkueenjohtaja Mika Korpela yksinkertaisen sarjan hylkäämistä.

Ykkösen seurat olisivat halunneet aloittaa sarjan viikkoa myöhemmin Jalkapalloliigan tapaan, mutta suostuivat Palloliiton ehdotukseen.

– Ykkösen joukkueet olivat asiassa lopulta yksimielisiä.

Lauantaina kuitenkin FC KTP:n väliaikainen puheenjohtaja Jukka Mustonen kertoi Kymen Sanomissa seuransa harkitsevan vielä sarjaan lähtöä.

– Se (sarjasta luopuminen) on viimeinen vaihtoehto, mutta meidän on pakko varmistaa, että sarjasta selviytyminen on taloudellisesti mahdollista, totesi Mustonen.

Esillä oli myös vaihtoehto, että pelit olisivat alkaneet jo kesäkuun puolessa välissä, mutta siitä luovuttiin seurojen haluttua enemmän aikaan valmistautumiseen ja harjoitteluun.

Lopullisten sarjaohjelmien Korpela ennakoi valmistuvan kesäkuun puolella.

– Heinäkuun loppuun asti on suunniteltu pelattavan yksi ottelu viikossa. 22 peliä pelataan 19 viikon aikana. Tarvittaessa sarjan lopulle voi siirtää otteluja, kertoi Korpela.

Päätöstä tehtäessä haettiin tasapuolisuutta. — Mika Korpela

MiPK:lle paljon "paikallispelejä"

Miesten Kakkosen kahdesta loppumetreillä olleesta vaihtoehdosta sarjamalliksi valikoitui yksinkertainen sarja ja sen päälle pelattava alueellinen kaksikertainen sarja "paikallisvastustajia" vastaan. MiPK:n alueelliset vastustajat ovat lappeenrantalainen PEPO, joutsenolainen Kultsu FC ja Lahden Reipas.

Näin kyseinen nelikko kohtaa toisensa kolme kertaa kauden aikana.

Yhteensä pelejä kertyy 17.

Toinen esillä ollut sarjamalli oli perinteinen kaksinkertainen sarja. Kaikkien 32 joukkueen äänestyksessä äänet menivät tasan 16-16 ja lopullisen ratkaisun teki Palloliitto.

Pallo-Kissat oli kaksinkertaisen sarjan kannalla.

– En olisi halunnut tällaista ratkaisua, mutta parasta on kuitenkin, että pääsemme pelaamaan, totesi MiPK:n päävalmentaja Tommi Ekmark.

Nousut ja putoamiset sarjoista tapahtuvat normaaliin tapaan, mutta mikäli jotain sarjaa ei pystytä pelaamaan loppuun, tätä varten on Palloliiton mukaan laadittu toimintatavat.

Palloliiton hallitus käsittelee vielä tehdyt ratkaisut kokouksessaan 28. toukokuuta.