Antti Voutilainen ja Ville Teräsranta jatkavat Pallo-Kissoissa

Mikkelin Pallo-Kissoilla on nyt 20 pelaajasopimusta ensi kaudeksi.

Mikkelin Pallo-Kissojen ensi kauden miehistö jalkapallon Kakkoseen täydentyy kahdella pelaajalla. Antti Voutilainen, 23, ja seuran oma kasvatti Ville Teräsranta, 24, pukeutuvat punapaitaan ensi kauden mittaisilla sopimuksilla.

– Loistavaa että kaksikko päätti jatkaa meillä. Heillä on kova halu auttaa seuraa menestymään ja saada itsekin ehjä ja vahva kausi alle. Kaksikko on jo osoittanut olevansa erinomaisia pelaajia tälle tasolle ja tietenkin tavoitteemme ovat siellä yläpäässä, mitä he vielä voivat osoittaa olevansa tällä tasolla, MiPK:n valmentaja Tommi Ekmark kertoo seuran verkkosivuilla.

Voutilaisella on tilillään 62 Kakkosen ottelua, joissa on syntynyt kymmenen maalia. Nopea laitapelaaja on kärsinyt viime kausina loukkaantumisista.

Ville Teräsranta on Voutilaisen tavoin kärsinyt loukkaantumisista. Pelipaikaltaan hän on laitapuolustaja.

– Tietenkin päätavoite molempien kohdalla on se, että he pysyvät ehjänä ja treenaavat huolellisesti läpi harjoituskauden. Vasta sen jälkeen voimme puhua pelillisistä tavoitteista, Ekmark sanoo.

Mikkelin Pallo-Kissoilla on nyt koossa 20 sopimuspelaajaa kaudeksi 2020.