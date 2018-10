Jukurit ja KooKoo iskevät yhteen lauantai-illan liigakamppailussa kello 17 — Kotivoitto maistuisi jo Jukureille

Neljästi Kalevankankaalla on päädytty jatkojalle ja rankkarikisaan, mutta vierasjoukkue on aina poistunut paikalta voittajana.

Tänään Kouvolan KooKoota isännöivä Mikkelin Jukurit on ajautunut kuin huomaamatta kolmen ottelun tappioputkeen.

Lisäksi ensimmäinen kotivoitto on edelleen ottamatta, kun SM-liigan runkosarjan kymmenes kierros ja kauden kuudes ilta kotiyleisön edessä on edessä.

Kahden jatkoajalle menneen ottelun myötä Jukurien pistepotti sentään on karttunut, mutta enemmänkin olisi ollut otettavissa.

— Ihan hyvät lähtökohdat meillä on kuitenkin iltaan. Olemme pelanneet ajoittain hyvin joka pelissä, mutta ehjää 60-minuuttista haetaan edelleen, toteaa Jukurien hyökkääjä Turo Asplund.

Neljästi Kalevankankaalla on päädytty jatkojalle ja rankkarikisaan, mutta vierasjoukkue on aina poistunut paikalta voittajana.

— Lähellähän se on ollut. Kotona ei ole pelattu huonosti ja voittoja olisi voinut tulla, mutta painetaan nämä ajatukset syrjään, pelataan rennosti ja nautitaan pelistä, sanoo Asplund.

"Ero on korvien välissä"

Vieras- ja kotipelien erojen Asplund arvelee olevan korvien välissä.

— Ehkä siinä on jotain sellaista, että alitajuisesti mietitään, että kotona pitäisi pelata eri tavalla ja olla enemmän kuskin paikalla, mitä vieraissa ei tarvitse ajatella.

Vieraskaukaloissa Jukurien tiukka viisikkopuolustaminen on ollut välillä todellista myrkkyä. Jyp ei pystynyt Jukureita vastaan oikein mihinkään ja torstaina Helsingin IFK oli pitkään vaikeuksissa mikkeliläisten kanssa.

— Toisen erän lopussa tuli huonoja jäähyjä ja kahden miehen alivoimaan asti erä oli meidän. Tietynlainen rohkeus olisi vielä tarvittu päätöserän pelaamiseen Helsingissä, Asplund sanoo.

Edellisen kohtaamisen voitti KooKoo

KooKoo on aloittanut liigakauden pirteästi. Joukkueet kohtasivat harjoituskaudella kertaalleen Kouvolassa, jolloin KooKoo löi ketjuja kokeilleen Jukurit maalein 5—2.

— KooKoo on pelannut runsasmaalisia pelejä. Valmentaja pyrkii kiekollisuuteen ja hyökkäävään peliin, luonnehtii KooKoo-luotsi Tuomas Tuokkolan alaisuudessa Ilveksessä kaksi kautta pelannut Asplund.

Jukurien on pystyttävä tänään pitämään takalinjansa tiiviinä.

— Puolustuksen on oltava tiukkaa ja sitä kautta uskon, että meille aukeaa vastaiskujen paikkoja, Asplund sanoo ja jatkaa:

— Aika hyvin olemme sisäistäneet Pekka Kangasalustan tuomat muutokset. Puolustajamme osallistuvat enemmän hyökkäykseen. Itselle on ollut totuttelemista aluepelaamiseen puolustuksessa, sillä aiemmin olen pelannut enemmän mies miestä vastaan.

Ottelu alkaa Mikkelin jäähallissa kello 17.

