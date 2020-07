Kotiradan Paakkarin Myrskystä valiojuoksija – Mikkelin ravit käytiin jälleen loistavissa olosuhteissa

Nuorten sarjan voiton vei ylivoimaiseen tyyliin Free From Fines. Sitä ohjasti Tapio Perttunen, joka napsi kaikkiaan kolme voittoa.

Toto5 käynnistyi Brazen Leonoren ja Delightful Momentin tulisella alkukiihdytyksellä. Maalisuoralla pisimmän korren vei Tapio Perttusen ohjastama lähdön suosikki Brazen Leonore. Voittotulos 1.12,9 oli viisivuotiaan tamman uusi ennätys. Hevosen valmentaja Piia Sjöblom oli yllättynyt suojattinsa kovasta tuloksesta.

– Olen kasvattanut hevosen äitini kanssa ja me myös omistamme sen. Olemme kasvattaneet yhdessä useita hevosia ja Brazen Leonore tuntuu olevan nyt vähän parempi yksilö. Olen ajanut sillä itsekin yhden startin, jotta sain ajoluvan voimaan. Olen ravialan harrastaja ja tämä on hyvää vastapainoa päätyöhöni, tuumasi Sjöblom.

Nuorten sarja ajettiin Jukka Paavilaisen nimikkolähtönä. Paavilainen on toiminut Mikkelin ravien päälähettäjänä 45 vuoden ajan.

– Työkaveri minut tähän hommaan aikanaan houkutteli. Lähes jokaisessa raveissa olen toiminut päälähettäjänä. Ravien yleisö on mahtavaa porukkaa. Tämän vuoden jälkeen vetäydyn pois tehtävästä ja jatkossa aion katson raveja aidan toiselta puolen, totesi Paavilainen lähdön jälkeisessä haastattelussa.

Voiton lähdössä vei ylivoimaiseen tyyliin Free From Fines tuloksella 1.15,9, joka on The Bosses Lindyn neljävuotiaan jälkeläisen uusi ennätys.

– Hevonen saapui meidän talliin hyväkuntoisena. Sen peruskunto on treenattu hyvin ja meillä sillä aloitettiin hiittitreenit. Hevonen on mennyt koko ajan eteenpäin. Tänään se malttoi lähteä ravilla, mutta alkumatkalla se painoi ohjille aika lailla. Derby taitaa tulla tälle liian aikaisin, kertoi hevosen valmentaja-ohjastaja Tapio Perttunen.

Ori lähti kuin lintu liikkeelle tänään. Hevosen ohjissa oli tänään koko ajan painetta ja luotin siihen, että kukaan ei tule siitä ohi. — Pertti Puikkonen

Paakkarin Myrsky pysäytti kellot lukemiin 1.23,5 mailin matkalla

Toto5-kolmoskohteessa saatiin uusi kotiradan valiojuoksija, kun kymmenenvuotias suomenhevosori Paakkarin Myrsky pysäytti kellot lukemiin 1.23,5 mailin matkalla. Oriin edellinen voitto on kahden vuoden takaa. Tänä vuonna tulostauluun ei ole tullut aiemmin totosijoja, vaikka hevonen on esittänyt hyviä otteita jo pidempään.

– Ori lähti kuin lintu liikkeelle tänään. Hevosen ohjissa oli tänään koko ajan painetta ja luotin siihen, että kukaan ei tule siitä ohi. Tämä on lahjakas ori ja sitä on treenattu hyvin. Vähän se on mielialahevonen ja kenkien riisuminen auttaa sitä paljon. St Michel -viikonloppuna ori teki jo valtavan hyvän esityksen laukan jälkeen. Tämä taitaa tulla vanhemmiten vain kovemmaksi, totesi oriin tyytyväinen ohjastaja Pertti Puikkonen.

Paakkarin Myrskyn kasvattaja ja omistaja on Paakkarin talli Mäntyharjusta. Valmentaja Jyrki Hyyryläinen kuuluu hevosen taustajoukkoihin. Ori on tienannut lähes 15 000 euroa uransa 66 startissa.

Racing Amatööriohjastajien SM-liigalähdön vei Vesa Vehviläinen ja suomenhevostamma Vuaran Velehotar

Toto5 neloskohteen vei erittäin tasaisen maaliin tulon jälkeen Il Funny Li uudella ennätyksellään 1.13,4. Ruunaa ohjasti Markus Dahlström. Päätöskohde mentiin suosikki Double Revengen ja Ari Moilasen tahdissa huippuaikaan 1.11,5.

Racing Amatööriohjastajien SM-liigalähdön vei Vesa Vehviläinen ja suomenhevostamma Vuaran Velehotar. Valjakko otti kauden viidennen voittonsa tuloksella 1.29,6. Monté-lähdön voiton vei Nelly-Janiika Korpikoski hevosellaan Diffarn Am ajalla 1.17,2.