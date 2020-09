Mikkelin 8-pallon Mapon Finnish Pool Tourin osakilpailu oli iso askel paikalliselle biljardille. Ensimmäinen kansallisen pääsarjan kilpailu onnistui niin hyvin, että asetti riman korkealle myös sarjan tuleville osakilpailuille.

– Haluamme kehittää pääsarjaa entisestään täällä nähtyyn suuntaan. Mikkelissä oli erinomaiset järjestelyt. Lisäksi panostamme striimaukseen ja tv-näkyvyyteen, kertoo Suomen biljardiliiton poolin lajipäällikkö Marko Muukka.

Biljardilla on hyvin harrastajia ja kilpailijoita Suomessa, lisäksi taso on noussut kohisten.

– Suomalaisella biljardilla menee tällä hetkellä paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on paljon menestystä EM- ja MM-tasolla ja paljon nuoria pelaajia, Muukka kertoo.

– Menestys on vuosien juttu, hyvää juniorityötä ja omaehtoisia ja jääräpäisiä yksilöitä, jotka ovat lähteneet viemään unelmaa ammattilaisuudesta eteenpäin.

Iivonen kaksoisroolissa jatkopeleihin

Järjestävän seuran Mikkeli Snooker Clubin kilpailijoista ainoastaan Jussi Iivonen pelasi itsensä sunnuntain peleihin eli kuudentoista parhaan joukkoon. MSC:n Lasse Pylkkänen ja Joni Kyhyräinen hävisivät molemmat lauantaina kaksi ottelua. Kyhyräinen otti lauantaina myös yhden voiton.

Turnauksen johtajana toiminut Iivonen otti tietoisen riskin toimiessaan turnauksessa kaksoisroolissa.

– Kyllä se omaan peliin vaikutti, mutta tämä oli kuitenkin tiedossa.

– Tärkeintä oli nyt saada ensimmäinen kansallisen tason turnaus Mikkeliin. Seuraavan kerran tämä järjestetään sitten niin, että itse keskityn vain kilpailemaan.

Mikkelin osakilpailuun saatiin yhteistyökumppanien avulla tapahtuman tuntua. Hyvät kokemukset antavat uskoa, että Mikkelin osakilpailu saa jatkoa. Iivosella oli mielessään, että kauppakeskus Akselin tiloja hyödyntämällä kaupunkiin voisi hakea jopa SM-kilpailuja.

Uski tarkempi finaalissa

8-pallon Mapon Finnish Pool Tourin Mikkelin osakilpailun voiton vei ennakkosuosikkina kisaan lähtenyt Jani Uski, joka voitti finaalissa Aki Heiskasen 7–3-lukemin.

– Alkuun lähti huonosti liikkeelle, kun hävisin ekan pelin, mutta sen jälkeen peli parani, ja oli ihan kivakin pelata. Finaali oli pienesti asioista kiinni, mutta pallo oli mulle parempi, totesi Uski.

30-vuotias Uski on yksi suomalaisista puoliammattilaisista ja voittanut kasipallon EM-kilpailut kolme vuotta sitten. Uskin tähtäin onkin rahakisoissa.

– Tavoitteena on päästä kiertämään enemmän kilpailuja ulkomailla. Käytännössä se vaatii enemmän sponsoreita.

Kokenut Heiskanen toteaa, että Suomen taso biljardissa on tällä hetkellä todella kova.

– Pelaajien tekniikka on parantunut, siinä ollaan ihan Euroopan kärkeä. Meillä on monta nuorta hyvää pelaaja. Itsekin on ihan lirissä, toteaa 30 vuotta pelannut Heiskanen.