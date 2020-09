Mikkelin koronavirustilanteen vuoksi ensi lauantaille suunniteltu salibandyn Super cup-tapahtuma on päätetty siirtää. Saimaa-stadiumi ja ottelun järjestäjätahot salibandyn F-liiga ja lajiliitto toimivat Essoten antamien suositusten mukaan.

– Olemme koko ajan seuranneet viranomaisohjeita ja asettaneet yleisön turvallisuuden edelle. Tilanne on tosi harmi, sillä tapahtuma olisi ollut laatuaan ensimmäinen Super cup, Saimaa-stadiumin toimitusjohtaja Antti Kalliomaa toteaa.

– Mikkelissä on tehty talkooporukalla upeaa työtä tämän projektin eteen. Todella ikävää, että tapahtumaa jouduttiin siirtämään, mutta nykyinen koronatilanne alueella vaati kovia ratkaisuja. Kuuntelemme viranomaisia tarkasti näissä asioissa ja tämä oli ainoa oikea ratkaisu, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen sanoo tiedotteessa.

Super cupin otteluissa kohtaavat F-liigaksi nimetyn salibandyliigan ja salibandyn Suomen cupin voittajat sekä miehissä että naisissa. Super cup-tapahtuma järjestetään Mikkelissä syksyllä 2021.

– Ensi syksyn tapahtuma on kuitenkin laatuaan ensimmäinen.

Liput kelpaavat ensi vuonna

Mikkelin tapahtumaan ostetut liput kelpaavat sellaisenaan ensi vuoden tapahtumaan, mutta ne on myös mahdollista palauttaa. Lipunmyynnistä vastaava Tiketti on yhteydessä ostajiin lähiaikoina, tiedotteessa kerrotaan.

Super cupin ottelut eivät kuitenkaan jää pelaamatta, vaan ne on siirretty pelattavaksi Lempäälän Ideapark-ostoskeskukseen. Joukkueet ovat valmistautuneet otteluihin ja siksi ne haluttiin myös pelata.

Lempäälässä kohtaavat lauantaina kello 15 naisten ottelussa PSS ja SB-Pro. Miesten ottelu Classic–Nokian KrP pelataan kello 18. Ottelut lähettää suorana Ruutu ja IS TV.

– Seurojen toive oli yksiselitteinen: panokselliset Super Cupin ottelut halutaan pelata joka tapauksessa. Ideapark on loistava paikka kahdelle pokaaliottelulle. Saamme aloitettua kauden kahdella todellisella huippukamppailulla, Nurminen kertoo tiedotteessa.

MP pitää taukoa

Jalkapalloseura Mikkelin Palloilijat on tiedottanut monen muun mikkeliläisseuran tavoin, että sen junioritoiminta on keskeytyksissä loppuviikon. Kaikkien juniorijoukkueiden harjoitukset ja pelitapahtumat on peruttu.

Siirto koskee myös P20-ikäluokan SM-sarjan ottelua, jossa MP:n oli määrä matkata Tampereen Ilveksen vieraaksi sunnuntaina.

Sen sijaan MP:n edustusjoukkue pelaa perjantaina Ykkösen ottelun FF Jaroa vastaan. Seuran toiminnanjohtaja Mika Roivas kuitenkin kertoi torstaina, että ottelun järjestelyissä voi olla muutoksia aiempiin.