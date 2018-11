Lappeenrannan Veiterä on jälleen suursuosikki tänään perjantaina käynnistyvän jääpallon Bandyliigan mestariksi. Tästä vallitsi yksimielisyys, kun seurojen edustajia pyydettiin nimeään finaalijoukkueet kauden avaustilaisuudessa Vantaalla.

Kenet kaksi edellistä mestaruutta voittanut Veiterä saa vastaansa, se keräsi vain hajaääniä.

Veiterä on ykkössuosikki. Porvoon voi nostaa paperilla Veiterän ykköshaastajaksi. — Antero Levänen

Veiterä jyräsi jo viime kaudella kaikki joukkueet Bandyliigassa. Vain Porvoon Akilles pystyi viemään siltä pisteen runkosarjan 18 ottelussa ja finaalissa Kampparit laittoi Veiterän ahtaalle.

Sitten viime kauden Veiterä on menettänyt riveistään kaksi merkittävää pelaajaa, kun runkosarjan pistepörssin voittanut Eetu Peuhkuri ja pudotuspelien tehomies Emil Fedorov siirtyivät Ruotsiin Vetlandan riveihin.

Porvoo parerilla ykköshaastaja

Rosteri on kuitenkin Suomen oloissa vahva. Joukkueesta löytyvät edelleen muun muassa Janne ja Tomi Hauska, Tero Liimatainen, Aleksi Seppänen ja maalivahti Topi Peuhkuri.

— Sarja tulee olemaan hyvin pitkälti samanlainen kuin viime kaudella. Radikaaleihin muutoksiin en usko, ennakoi Kampparien päävalmentaja Antero Levänen.

— Veiterä on ykkössuosikki. Porvoon voi nostaa paperilla Veiterän ykköshaastajaksi.

— Veiterän kohdalla suurin muutos on se, että nyt heillä on rosterissa ja penkillä vähempi voimaa.

Sami Laakkonen jatkaa uraansa

Akilles on kuulunut mestariehdokkaisiin jo kolmena edellisvuonna, mutta joutunut pettymään joka kerta.

Nyt valmentajaksi on palannut Suomen maajoukkuettakin luotsaava Antti Parviainen ja pelaajisto on täydentynyt AIK Tukholmasta siirtyneellä Rolf Larssonilla ja Motalasta tulleella Rasmus Kettusella.

Myös Sami Laakkonen on ilmoittanut jatkavansa pitkää uraansa. Vielä kauden alla porvoolaisilla ei ollut tarkkaa tietoa siitä, milloin ja missä kunnossa Laakkonen palaa jäille.

Narukerällä on tulivoimaa

Veiterän ja Akilleksen kintereille Levänen nimeää oman joukkueensa lisäksi JPS:n ja Narukerän.

— Haluan uskoa, että meillä on oma roolimme tässä keitoksessa.

Jyväskyläläiset ovat menettäneet parhaan maalintekijänsä Nico Nevalaisen Ruotsiin Örebrohon ja myös Anssi Hänninen siirtyi naapurimaan Gripenin riveihin.

Tilalle JPS on saanut Akilleksesta palanneen Saku Hämäläisen ja Jaakko Hyvösen Narukerästä.

Narukerän vahvistus on Bandyliigan maalikuninkuuden kahdesti voittanut ja Ruotsista palaava Jukka Loukkola.

Entuudestaan porilaisilla on riveissä maalikuninkuuden kolme kertaa voittanut Tomi Mustonen, joten tulivoimaa joukkueesta löytyy.

Myös Esa Oksanen ja Timo Niemi ovat nyt iskussa ja lähes kaikki nuoret ovat Suomen maajoukkueitten kalustoa.

— Olemme muuttaneet aika paljon asioita ja treenanneet kovaa. Yksi punainen joukkue on vahva tällä kaudella, varoittaa Kerän uusi päävalmentaja Jani Raukko.

Maalintekijät vaihtavat seuroja

Kärkiviisikkoon kaavailluiden joukkueiden lisäksi pudotuspeleihin mielivät myös kakki muut, HIFK, Botnia, LRK, OLS ja WP 35.

Liigan toinen punainen joukkue HIFK nuorentaa ryhmäänsä. Tulopuolella ovat muun muassa Kamppari-kasvatti Aatu Valtonen ja Pyry Kunnas Veiterästä.

Suurin menetys on helsinkiläisten parhaan pistemiehen Harri Hiukan lähtö LRK:hon.

Toinen helsinkiläisryhmä Botnia saa puolestaan maalintekovoimaa, kun muutaman vuoden takainen maalikuningas Tero Määttälä palaa Ruotsista kasvattajaseuraansa.

Länsirajan Konkarit on sanan mukaisesti kokenut ryhmä. 33-vuotiaan Hiukan lisäksi torniolaisia edustaa nyt Kamppareissakin piipahtanut Igor Zolotarev. 48-vuotias Zolotarev on liigan toiseksi vanhin pelaaja.

Häntä vanhempi on vain HIFK:ssa suurempaa roolia valmentajana ottava pitkäaikainen pelaajavalmentaja Juha Laitinen. Laitinen, jonka viimeinen peli Bandyliigassa on tammikuun alusta, on merkitty edelleen HIFK:n liigaryhmään.

WP 35 korjaa virheitä

Liigan jälkijoukkoon viime vuosina kuuluneista Oulun Luistinseura jatkaa joukkueensa nuorentamista ja WP 35:ssä sen uusi valmentaja Timo Wallius ajaa sisään uutta pelitapaa.

— Aloitimme korjaamalla aiempia virheitä. Vielä peli ailahtelee, kertoo Wallius.

Nuorentuneen joukkueen ovat jättäneet lopettaneet Henrik Kosonen ja Joni Kauhanen. Tulopuolella ovat Lasse Karppinen Norjasta ja välivuoden jälkeen paluun tekevä Ivan Fedorkov, jotka kantavat päävastuun WP:n pelistä yhteydessä Niko Nissisen kanssa.

Varkautelaisten tavoitteena ovat pudotuspelit, joihin se on selviytynyt vain kerran viiden viimeisen kauden aikana.