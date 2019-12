Jukurit on pudonnut SM-liigan kuntopuntarin hännille. Heikolla jaksolla on yksi valopilkku, ylivoima. KooKoo lähtee illan peliin selvänä ennakkosuosikkina. Tshekkipakki Galvas on sivussa vähintään kuukauden.

Jukurit pelaa tulkinnasta riippuen joko vuoden tai vuosikymmenen viimeisen kotiottelunsa tänään, kun SM-liigan yllättäjiin kuuluva Kouvolan KooKoo suorittaa kauden toisen vierailunsa Kalevankankaalle.

Jukurit voitti syyskuussa pelatun ottelun niukasti 3—2, mutta lokakuussa Kouvolassa KooKoo oli edellä maalein 4—1. Liiga-aikana Jukurit on ollut hiukan niskan päällä Mestis-aikojien kiistakumppanin kanssa pelatuissa otteluissa, sillä Jukurit on voittanut KooKoon yhdeksästi ja KooKoo on juhlinut voittoa viidesti syksystä 2016 lähtien.

Tällä kertaa Jukurit lähtee otteluun altavastaajana, ainakin mikäli sarjataulukkoa, SM-liigan tilastoja ja kuntopuntaria on katsominen: Jukurit on pelannut heikkoa ajanjaksoa ja voittanut kymmenestä viime ottelustaan vain yhden, kun SaiPa joutui lähtemään Mikkelistä tyhjin käsin.

KooKoo kärsi lauantaina karvaan kotitappion Ilvekselle, mutta on silti kymmenen pelin kuntopuntarissa viidennellä sijalla kerättyään 18 pistettä. Myös peliyhtiö Veikkaus nostaa kouvolalaiset selväksi suosikiksi, sillä KooKoon voitolle saa kertoimen 1,68 ja Jukurien voitto palauttaisi rahat 4,35-kertaisena.

Joukkueiden suurin ero on ollut puolustamisessa. KooKoo on viime kausina ollut yksi SM-liigan eniten maaleja päästäneistä joukkueista, mutta tänä syksynä meno on ollut toinen.

KooKoolle on tehty vain 81 maalia, liigassa kolmanneksi vähiten Kärppien (55) ja Tapparan (76) jälkeen. Jukurien reppu on heilunut 110 kertaa, joka on sarjassa eniten. Alivoimapelissä KooKoo on myös muutaman prosenttiyksikön Jukureita edellä.

Kymmenen pelin kuntopuntarista löytyy myös mikkeliläisittäin mielenkiintoinen seikka, sillä Jukurit on tehnyt ylivoimamaaleja 27,27 prosentin teholla. Se on jaksolla kolmanneksi eniten.

Laukaustilastoissa valtava ero

SM-liigan tilastoihin kuuluvat myös edistyneemmät joukkuepelaamista mittaavat tilastot. Laukaustilastoissa Jukurien ja KooKoon välillä on suuri ero.

KooKoo on laukonut tasakentin pelatessaan peräti 363 kertaa vastustajaa enemmän (1354—991). Joukkueiden suhdeluvut ovat SM-liigan ääripäät, sillä taulukon hänniltä löytyy Jukurit tuloksella -150 (1079—1229).

Laukausten suhdetta mitataan myös entisen NHL-maalivahdin Jim Corsin mukaan nimetyllä Corsi-prosentilla, joka on omien laukausten suhde vastustajan laukauksiin tasakentin. Tilastoa arvostetaan erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Mitä suurempi Corsi-prosentti on, kertoo se kiekonhallinnasta. Jukurien Corsi-luku 46,8 on liigan heikoin, KooKoon 57,7 taas liigan paras.

Corsi-tilastoja tehdään myös pelaajakohtaisesti. Jukurien korkein Corsi-prosentti (58,3) on Mikko Kuukalla ja pienin (40) Mikko Kokkosella. KooKoon Corsi-kärki on sentteri Kyle Platzer (60,6) ja viimeisenä Martin Berger (55,2), kun joukkueesta jo lähtenyttä Kalle Valtolaa lasketa.

Maalivahtien torjuntaprosentin ja joukkueen laukausprosentin yhdistävän luvun PDO:n tarkoitus on mitata sitä, onko joku joukkue mahdollisesti yli- tai alisuorittaja. Lukemalla on taipumus lähestyä sataa prosenttia pitkällä aikavälillä.

Korkea PDO-luku kertoo paitsi maalivahdin kovasta torjuntaprosentista, myös kovasta laukausprosentista, joten molempien pysyminen korkealla pitkän aikaa ei ole todennäköistä.

Tyypillinen PDO-luku asettuu 98:n ja 102:n välimaastoon. Tällä hetkellä Jukurien PDO-luku on 97,2 ja KooKoon 98,6. Tilaston perusteella KooKoon hyvää kautta ja sijoitusta kuudentena ei siis voi pitää ylisuorittamisena.

Jukurit on tehnyt maaleja 7,7 ja KooKoo 7,9 prosentin teholla, joten suurempi ero tulee maalivahdeista: Jukurien maalivahtien torjuntaprosentti 89,5 on SM-liigan huonoin.

Liigan kovimmat PDO-lukemat ovat Jypillä (104,3) ja Tapparalla (103,5). Vertailun vuoksi viime keväänä HPK pelasi mestariksi PDO-lukemalla 102,1, kun finaalivastus Kärpät jäi loppulukemaan 103,0.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit sai viime peliin takaisin puolustaja Aleksandr Jakovenkon. Jakovenkon paluu takalinjoille tapahtui kreivin aikaan, sillä Jukurit tiedotti tshekkipuolustaja Jakub Galvasin olevan sivussa neljästä kuuteen viikkoa. Galvas loukkaantui harjoituksissa.

Muutoin Jukurien sairastupa on tyhjä, ja riveistä ovat sivussa vain nuorten MM-kisoissa hyvin esiintyneet Mikko Kokkonen ja Kristian Tanus.

Jukurit

#15 Ville Leskinen - #16 Teemu Henritius - #54 Jesper Piitulainen

#91 Mikko Kuukka - #61 Axel Rindell

#10 Martins Dzierkals - #57 Charlie Sarault - #72 Vadim Pereskokov

#43 Antti Jaatinen - #75 Aleksandr Jakovenko

#27 Mika Partanen - #88 Julius Vähätalo - #9 Miika Roine

#5 Ville Hyvärinen - #96 Jimi Jalonen

#25 Joonas Kalliola - #28 Henri Nikkanen - #33 Janne Ritamäki

13. hyökkääjä: #18 Heikki Huttunen.

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

KooKoo

#94 Anrei Hakulinen - #12 Kim Strömberg - #72 Juha-Pekka Haataja

#41 Oskari Manninen - #8 Matthew Caito

#27 Kasperi Ojantakanen - #88 Kyle Platzer - #9 Trevor Mingoia

#73 Libor Sulak - #7 Juho Rautanen

#85 Toni Kähkönen - #19 Erik Karlsson - #55 Vilmos Gallo

#47 Alexander Bonsaksen - #3 Arttu Pelli

#14 Toni Suuronen - #62 Kimi Koivisto - #16 Markus Jokinen

7. puolustaja: #25 Roope Laavainen

#30 Henri Haukeland

(#53 Niilo Halonen)