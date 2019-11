Voitolla ja tappiolla Bandyliiga-kautensa avannut Mikkelin Kampparit pelaa viikonloppuna kaksi ottelua Hänninkentällä. Tänään kello 16 alkaen vastassa on Oulun Luistinseura ja sunnuntaina kello 13 vieraaksi saapuu torniolainen Länsi-Rajan Konkarit.

— OLS:sta meille onkin jo muodostunut jotakin mielikuvaa, kun olemme heidät jo kahdesti kohdanneet harjoitusotteluissa. Oulusta on perinteisesti tullut hyvin jäätä pitkin pelaavia joukkueita, enkä usko että se perinne on nytkään muuttunut. LRK puolestaan osoitti vaarallisuutensa voittamalla HIFK:n, summaa Kampparien päävalmentaja Antero Levänen tulevia vastustajia.

Kampparien kokoonpanon tilanne on hyvä, sillä sivussa ovat tiettävästi ainoastaan siviilityöasioitaan pähkäilevä Alpo Kaartinen sekä pitkäaikaistoipilas Aki Manninen.

— Ainoa muutos tullee olemaan se, että kapteeni Kimmo Huotelin palaa kokoonpanoon, Levänen ennakoi.

Kaksi tiukkaa peliä takana

Avausviikonlopun Veiterä-tappio ja Botnia-voitto antoivat Kamppareille kahdenlaista palautetta omasta tekemisestä.

— Näimme, että olemme aika lähellä ennakkosuosikin tasaisesta haastamista, mutta tällä kertaa se ei ihan riittänyt. Toisaalta Botnia-peli näytti myös, että ennakkoon selviä pelejä ei ole, vaan jokainen piste on ansaittava.

Puolustamisen osalta Kamppareiden pelaamisessa oli vielä selkeitä haasteita. Kenttätasapaino petti ajoittain, kun hyökkäyksiin oltiin joko lähtemässä liian aikaisin tai niistä ei palattu tarpeeksi vikkelästi kotiinpäin.

— Myös hyökkäyspäässä luistelulinjat ovat osittain vielä hakusessa, sillä muutamat pelaajat pelaavat itselleen uusilla pelipaikoilla, Levänen muistuttaa. Hän kaipaa lisää tehokkuutta myös hyökkäyspään erikoistilanteisiin.

Liigakauden ensimmäiset neljä viikkoa Kamppareiden viikkorytmi pysyy samanlaisena: Arkiviikot täyttyvät harjoittelusta, kun taas viikonloppuisin pelataan kaksi ottelua.

— Rytmi on juuri passeli pelillistä ja mentaalista kehittymistä varten, ja siksi ajanjakso on osattava käyttää hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Rakennusalan termejä käyttäen ensimmäinen kuukausi on anturoiden valamista ja sokkelin muurausta.

Kampparit—OLS lauantaina kello 16 ja Kampparit—LRK sunnuntaina kello 13 Hänninkentällä.