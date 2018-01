Kiekko-raviliigan myynti on pettymys — Jukurien raviliigavarsan osuuksista on jäljellä vielä yli puolet Jääkiekkojoukkueiden ympärille rakennettujen raviliigakimppojen osuuksia on myyty vaihtelevasti. Suomen Hippos Jukurien raviliigavarsa Tingaling ja valmentaja Jouni Hillbom Ypäjän huutokaupassa viime syksynä.

Raviurheilua ja jääkiekkoa yhdistämään rakennettu Raviliiga 2017 ei ole uponnut yleisöön samaan tahtiin kuin aiemmat kaksi raviliiga-kimppaprojektia. Kimppojen yksittäisiä myyntilukuja hevosurheilun keskusjärjestö Hippos ei paljasta, mutta myynti on ollut pettymys.

Raviliiga polkaistiin alkuun keväällä näyttävästi, ja kimppatallien hevoset ostettiin viime syyskuun Ypäjän varsahuutokaupasta.



— Huutokaupan jälkeen myynti ei ole sujunut samalla tavalla kuin aiempien liigakokemusten pohjalta odotimme. Myynti syksyn aikana oli tasaista, isänpäivä ja joulu tekivät nosteen kauppaan, Hippoksen kehityspäällikkö Suvi Louhelainen toteaa.

Osuuksia tarjolla jokaiseen kimppaan

Kimppojen osuuksia voi ostaa esimerkiksi Ravimaailma-verkkosivujen kautta. Sen verkkokaupassa tarjolla on vielä osuuksia kaikkiin 12:een perustettuun kimppaan.

— Menestyneiden seurojen ja suurten paikkakuntien joukkueet ovat hyvällä mallilla, mutta osalla radoista riittää vielä tekemistä myynnin kanssa, sanoo Louhelainen.

Kimppatallit aloittivat toimintansa varsahuutokaupan jälkeen, joten Louhelaisen mukaan ne jatkavat loppuun asti. Tallit ovat voimassa hevosten nelivuotiskauden loppuun, jonka jälkeen hevonen myydään ja kimpan tienaamat rahat palautuvat osakkaille.

Kimppaosuuksien myynti jatkuu niin kauan, kun niitä on saatavilla. Yksi kimppa jakautuu tuhanteen sadan euron osuuteen.



— Nyt aloitettu raviliiga on puitteiltaan suurempi kuin kaksi aiempaa. Joukkueita on 12 ja osuuksia on tuhat. Aiemmat raviliigakimpat ovat olleet kooltaan 800 ja 700 osuutta, muistuttaa Louhelainen.

Suomen hevosenomistajaliiton verkkosivujen mukaan ammattivalmentajalla pidettävän ravihevosen kustannukset ovat noin 9 000—14 500 euroa vuodessa, joten vuoden 2020 loppuun mennessä kuluja tulisi noin 31 000—48 000 euroa.



Huutokaupasta ostettujen hevosten hinnat olivat 9 000 eurosta 16 000 euroon ilman arvonlisäveroja, joten kuluja on tähän mennessä ennakoitavissa vähintään noin 42 000 euroa. Niiden peittämiseksi olisi siis saatava kaupaksi noin 420 kappaletta, mahdollisesti siis enemmänkin.

Raviurheilun markkinointia

Louhelaisen mukaan jo mukaan lähteneille osakkaille ei tule muita kuluja.

Vastuun paikallisesta projektista kantavat raviradat, joten mahdollinen ylimääräinen lasku jää niiden maksettavaksi.

Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen näkee, että mahdolliset maksettavaksi jäävät kulut on nähtävä raviurheilun markkinointina.

— Mikkelissä on havaittu, että jo mukana kimpassa olevat ovat lähteneet aktiivisesti raviradalle.

Jukurien raviliigavarsa Tingalingin osuuksista on jäljellä vielä yli puolet. Tilanne ei huolestuta Tiaista.

— Kimppojen budjetti 100 000 euroa on laskettu varman päälle, ja Mikkelin kimpan rahat riittävät toistaiseksi hyvin. Varsat ovat vasta kaksivuotiaita ja kilpailu-ura on vasta edessä, joten uran alku lisää kiinnostusta, Tiainen sanoo.