Kaupungin rahapula estää — Mikkeliläiset juniorit eivät saa ilmaisia hallivuoroja

Mikkelin kaupunki ei aio antaa kaupungin ja konserniyhtiöiden liikuntatiloja ilmaiseksi alle 18-vuotiaiden käyttöön.

Kaupungin mukaan vaikean taloustilanteen vuoksi ”merkittäviä maksuvapauksia on mahdoton antaa”.

Maksuvapausehdotuksen takana on SDP:n valtuustoryhmä, joka esitti vuoden 2017 syksyllä, että kaupunki antaisi tilat ilmaiseksi kuluvan vuoden alusta.

Aloite oli hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa elokuussa ja nyt maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyssä. Lautakunta ja hallitus eivät puolla maksuvapautta.

Aloite perusteli maksuvapautta lähinnä sillä, että vähävaraisille perheille ja opiskelijoille harrastusmaksut ja varustehankinnat voivat olla esteenä harrastuksen aloittamiselle tai jatkamiselle.

Lautakunta muistuttaa, että Mikkelissä on käytössä erilaisia tukimuotoja, joiden tavoitteena on auttaa seuroja järjestämään junioriliikuntaa kohtuullisin kustannuksin. Esimerkiksi eri liikuntapaikoilla on alennettuja juniorien käyttömaksuja.

Alennuksista huolimatta juniorivuoroista saatavat käyttömaksutulot ovat huomattavia. Kenttien ja jäähallin sekä jalkapallohallin käyttötunneista kaupunki kuittasi viime vuonna 180 000 euron tulot. Lisäksi uimahallien lastenlippujen tuotto oli lähes 70 000 euroa.

Edellisen taksakorotuksen yhteydessä vuonna 2017 juoniori- ja lastenlippuhintoja ei nostettu.

Kartoitus valmisteilla

Kaupunki valmistele parhaillaan myös erityistä liikuntapaikkakartoitusta. Tavoitteena on selvittää, millaisia liikuntapaikkoja Mikkelissä tällä hetkellä on ja miten niitä ylläpidetään.

Selvityksen jälkeen kaupunki päättää myös joidenkin liikuntapaikkojen lakkauttamisesta.

Valtuuston keskustan ryhmä on vaatinut, että kaupungin tulee turvata liikunnan harrastusmahdollisuudet koko kaupungin alueella muun muassa lisäämällä yhteistyötä kolmannen sektorin ja kumppanuussopimusten avulla.

SDP puolestaan esittää, että kaupunki perustaisi parkour-alueita sekä maastopyöräilyreittejä.

Parkour-alueen rakentaminen ratkaistaan liikuntapaikkasuunnitelman yhteydessä. Parkour-välineitä voidaan mahdollisuuksien mukaan sijoittaa esimerkiksi uusien aluekoulujen yhteyteen.

Kalevankankaalle avattiin valaistu 2,8 kilometrin pituinen talvikävely- ja talvipyöräilyreitti viime talvikaudeksi.

Talousarviossa on 20 000 euron määräraha Kalevankankaan maastopyöräilyreitin rakentamiseen. Työ on tekeillä.